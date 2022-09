Hyper Games: scopri se hai vinto un buono Amazon

Sei il titolare di un conto Hype? Allora sei già un partecipante degli Hyper Games: una “competizione” a suon di spese che ti permetterà di vincere buoni regali Amazon da utilizzare come meglio credi. Scopriamo come funziona l’iniziativa e come scoprire se hai vinto.

Come funzionano gli Hyper Games

È necessario essere iscritti a Hype per partecipare all’iniziativa: puoi farlo (anche gratuitamente) attraverso questo link. Dopo essere diventato il titolare di un conto Hype e ricevuta la tua Mastercard, ti basterà effettuare transazioni uguali o superiori a 5 euro con la tua carta Hype presso negozi ed esercenti fisici oppure online. Più spendi, più scali la classifica mensile: potrai controllare tutti i tuoi progressi direttamente in applicazione. Potresti vincere un buono regalo Amazon fino a ben 100 euro!

Al termine del concorso, tutti i partecipanti al contest Hyper Games in regola con le condizioni del regolamento, potranno essere estratti per vincere un weekend all-inclusive a scelta tra: barca a vela nelle Isole Pontine (3 accompagnatori) o Mountain Experience in Val d’Aosta (1 accompagnatore). Gli Hyper Games sono già cominciati lo scorso 1 settembre e proseguiranno fino al 30 novembre, affrettati e inizia a utilizzare la tua carta Hype per avere una possibilità di vincere buoni Amazon da spendere come preferisci.

