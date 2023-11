I fratelli Shiba Inu scommettono su una nuova criptovaluta

Se da un lato l’epidemia di COVID-19 ha provocato un’angoscia globale, dall’altro ha alimentato molte fruttuose scoperte finanziarie. Nello stesso anno, la seconda meme coin più scambiata, Shiba Inu (SHIB), è entrata sul mercato delle criptovalute.

Due fratelli si sono imbattuti nel progetto ispirato a Dogecoin nel 2021, guadagnando milioni di dollari in tempi record. Una nuova meme coin ha attirato la loro attenzione per cercare di ripetere un successo simile.

Come i “fratelli Shiba Inu” hanno fatto una fortuna

Tommy e James sono due fratelli newyorkesi di circa 40 anni che un tempo erano fotografi di matrimoni. Ma la pandemia del 2020 ha ridotto drasticamente il loro business. Nell’agosto del 2020, cinque mesi dopo il primo caso di COVID-19 ampiamente segnalato, la meme coin Shiba Inu è stata messa in circolazione.

Pochi avrebbero potuto immaginare che SHIB sarebbe stata inserita nella classifica degli altcoin da tenere d’occhio l’anno successivo. Alla fine di febbraio del 2021 un amico consigliò Shiba Inu, che allora valeva molte frazioni di centesimo. Quello che era iniziato come un investimento di 200 $ da parte di ciascun fratello divenne rapidamente 7.900 $. Ogni settimana, SHIB raggiungeva rendimenti a tre cifre, spingendo i fratelli a coinvolgere altri membri della famiglia.

A metà maggio 2021, l’aumento totale di SHIB era dell’incredibile 113.824%. Secondo la CNN, la quota iniziale della famiglia ha raggiunto quasi 9 milioni di dollari. Il prezzo del token ha viaggiato ulteriormente, raggiungendo il massimo storico nell’ottobre 2021.

Questa storia dimostra il potere dei meme token tra le migliori criptovalute, che possono dare ottimi frutti. I fratelli hanno ora messo gli occhi sulla prossima grande meme coin, Rebel Satoshi, con una grande valutazione di mercato di tutto rispetto.

RebelSatoshi è in missione per raggiungere i 100 milioni di dollari nella capitalizzazione di mercato

Gli esperti spesso considerano i vecchi progetti Bitcoin ed Ethereum come le migliori criptovalute in cui investire. Nel frattempo, fuggono dai meme token a causa del loro stile scherzoso. Ma i rendimenti di questi token rimangono ineguagliabili.

L’ingrediente chiave per rendere virale un meme token è una community incentrata su un unico tema. Come suggerisce il nome, Rebel Satoshi rappresenta la sfida al sistema finanziario. Si ispira a Satoshi Nakamoto, che si è ribellato a banche, broker e exchange per creare una nuova forma di denaro.

Rebel Satoshi porta questo potere nelle meme coin, dal marchio del progetto alla “Rebel Meme Hall of Fame”. Qui, i nuovi adottatori di RebelSatoshi possono mostrare i loro migliori meme ispirati ai ribelli per ricevere il plauso della community e premi esclusivi.

Il secondo elemento dell’ecosistema di Rebel Satoshi è il “Rebel Artefacts Vault”, una collezione di NFT di tendenza che rappresentano la storia del progetto. Si tratta di 9.999 personaggi di arte digitale unici e commerciabili chiamati Rebel, Citizen, Warrior, Recusant e Monarch.

L’ultimo aspetto è il “Revolutionary Staking Hub”, in cui i membri possono guadagnare un reddito passivo grazie allo staking del token $RBLZ. Questa attività di arricchimento è fondamentale affinché il progetto raggiunga l’obiettivo di una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari.

Anche il prezzo del token $RBLZ è favorevole a questo obiettivo: è stato scambiato a 0,010 $ nell’Early Bird Round della prevendita di Rebel Satoshi. Il prezzo di quotazione previsto per il lancio di RebelSatoshi è di 0,025 $, fatto che significa che gli acquirenti possono aspettarsi un ritorno del 150%.

La storia ci insegna che 100 milioni di dollari sono raggiungibili per molte nuove meme coin. Quindi, scommetti su Rebel Satoshi oggi stesso!

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito della prevendita di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram (https://t.me/RBLZRED)

