I migliori ETF per diversificare secondo AvaTrade

Tramite i suoi CFD, AvaTrade offre la possibilità di fare trading anche sugli ETF.

In questo caso non si possiedono fisicamente gli ETF e le operazioni di compravendita verranno effettuate tramite dei CFD (contratti per differenza) sugli ETF stessi.

Questo comporta alcune importanti differenze perchè attraverso i CFD è possibile amplificare i movimenti al rialzo ed anche beneficiare dei movimenti ribassisti che si possono presentare.

Infatti, è possibile vendere direttamente degli ETF (o meglio i CFD su di esse) senza prima averli acquistati e quindi sfruttare anche i movimenti ribassisti, ed è possibile utilizzare la leva finanziaria per “moltiplicare” le oscillazioni di un ETF.

Se ad esempio si utilizza una leva 5 su un ETF che registra un aumento di 1 euro, il mio guadagno complessivo sarà di 5 euro. Questo vale anche per le perdite per cui si tratta di uno strumento da utilizzare con estrema cautela.

I migliori ETF del 2022 proposti da AvaTrade

Ma quali ETF scegliere per le nostre operazioni di trading? Ecco una lista di alcuni ETF presenti sulla piattaforma che possono essere presi in considerazione per una maggiore diversificazione nel 2022.

S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN – Series B

Questo ETF misura la volatilità dell’indice S&P500. Comprare un ETF sul VIX significa credere che la volatilità aumenti, venderlo invece significa investire su una riduzione della volatilità.

Market Vectors TR Gold Miners

Questo ETF replica l’andamento di un paniere di azioni di società che operano nel settore dell’estrazione mineraria di metalli preziosi; il suo valore è strettamente correlato al valore dell’oro ma ne amplifica i movimenti anche di 10 volte

iShares NASDAQ Biotechnology ETF

Questo ETF ha come sottostante un paniere di azioni quotate sull’indice Nasdaq100 nel settore delle bio tecnologie.

Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund

Questo ETF replica l’andamento del settore immobiliare negli Stati Uniti; nel corso del 2021 i rendimenti sono stati intorno al 35%; il settore pare ancora in crescita per questo 2022.

Per aprire un account demo gratuito e iniziare a fare trading con AvaTrade clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.