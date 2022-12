Ci sono dei segreti che rendono conveniente un conto corrente online, i quali devono essere conosciuti e compresi perché, in questo attuale periodo di crisi economica ed energetica, risparmiare è diventato imperativo per gli italiani.

Quando si parla di risparmio su un conto corrente, ci si riferisce alle spese inerenti alla sua gestione. Ormai è un dato di fatto che un conto online costa meno di uno ordinario.

I motivi? Le offerte da parte delle banche online per attirare un numero maggiore di nuovi clienti, ma anche l’abbattimento dei costi fisici connessi alle movimentazioni fatte agli sportelli.

Certo, non tutti sono avvezzi alla tecnologia e trovano difficoltà a gestire il proprio conto corrente tramite un’app di home banking.

Per fortuna, ci sono banche che hanno reso la gestione di un conto online digeribile anche per chi è poco pratico con la tecnologia.

Stiamo parlando di Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta che, oltre a richiederla velocemente accedendo in questa pagina, può essere gestita comodamente e facilmente dal cellulare.

Non si pagano commissioni annuali e per prelevare denaro e non è neanche necessario cambiare banca. Inoltre si può ottenere credito gratuito fino a 7 settimane e un’assicurazione di viaggio gratuita e completa.

Con la carta, che fa parte del circuito MasterCard, è possibile pagare contactless ed effettuare e ricevere bonifici grazie all’IBAN.

Conto online: i segreti che lo rendono conveniente

Quali sono i segreti che rendono conveniente un conto corrente online? Innanzitutto l’aspetto totalmente virtuale del conto, che viene gestito direttamente da un’app, a cui si uniscono i servizi offerti, che sono in tutto e per tutto uguali a quelli di un conto ordinario.

Un altro segreto è la velocità e la semplicità con cui si può aprire un conto online, soprattutto grazie allo SPID o, in alternativa, al riconoscimento tramite webcam. In questo modo, non è necessario inviare quanto richiesto di solito per l’identificazione.

