I vantaggi di investire in azioni o ETF frazionati con Trade Republic

Su Trade Republic da ora è possibile investire in azioni e ETF frazionati. L’annuncio è arrivato direttamente dal broker tedesco nei giorni scorsi e ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori.

In tempi caratterizzati da alta inflazione, poter avere a disposizione quanti più strumenti di investimento possibile diventa fondamentale per contrastare l’inevitabile perdita di potere d’acquisto dei propri risparmi.

Gli investimenti frazionari sono la soluzione ideale per gli investitori che intendono proteggere il proprio capitale dall’inflazione e dal suo effetto erosivo.

Affrontiamo il concetto. Mentre nell’investimento tradizionale è necessario spendere una fortuna per acquistare azioni o ETF, in quello frazionario è possibile acquistare vere e proprie frazioni di azioni o ETF, piuttosto che singole unità, per qualsiasi importo (e non al prezzo di quotazione).

ETF frazionati: è possibile?

Come diventa possibile tutto questo? Semplice: a farlo è Trade Republic. In altre parole, acquista azioni o ETF intere e vende poi la quota frazionata ai clienti. La vendita di azioni o ETF frazionati rappresenta un trasferimento di proprietà su quell’asset.

Ciò significa che le azioni frazionate o gli ETF di Trade Republic non sono oscuri derivati, ma veri e propri ETF o azioni reali.

In questo modo, vengono mantenute tutte le garanzie e i diritti tipici dell’investimento in azioni ed ETF tradizionali. Le transazioni vengono infatti effettuate con lo stesso spread delle azioni intere.

Ma quali sono i vantaggi? Innanzitutto, permettono la costruzione di un portafoglio di investimento diversificato in pochissimo tempo.

Poi consentono di acquistare azioni costose, come quelle Tesla o Amazon, che hanno valori irraggiungibili per coloro che non dispongono di grossi capitali.

Naturalmente, questo tipo di investimento con Trade Republic comporta l’apertura di un conto. Clicca su questo link diretto per farlo in modo rapido e semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.