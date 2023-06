IA e finanza: Sella lancia incubatore per sviluppare nuove soluzioni

Il numero di realtà commerciali e finanziarie interessate alle soluzioni IA aumenta man mano che i giorni passano, evidenziando la direzione che esse vogliono prendere nella trasformazione dei loro progetti. Mentre Coinbase propone l’uso di blockchain e crypto per affrontare i problemi dell’intelligenza artificiale, Sella e il suo Venture Incubator dpixel danno vita all’Artificial Intelligence Business Incubator, programma internazionale di incubazione per progetti IA applicati alla finanza. In altre parole, si tratta della nuova sezione che sosterrà startup, ricercatori, studenti universitari e imprese nella realizzazione di strumenti IA avanzati per il settore Fintech.

Sella guarda con interesse alle IA

Il programma in questione servirà a Banca Sella per supportare e sviluppare progetti assieme a società che si trovano in sintonia con l’azienda, individuando soluzioni innovative per incrementare le opportunità di mercato. L’incubatore, oltre a raggruppare i progetti, includerà masterclass e cicli di mentoring one-to-one per affiancare i giovani ispirati dall’innovazione con professionisti ed imprenditori del Fintech District.

Nasce quindi un ecosistema aperto che spinge sulla ricerca di idee, italiane e internazionali, applicabili a processi bancari e finanziari, sfruttando Deep Learning, Machine Learning, modelli di linguaggio, IA generative e synthetic data. Tra gli ambiti d’interesse figurano in particolar modo il rilevamento delle frodi, le analisi predittive, il coding automatizzato, l’elaborazione di documenti, la finanza personalizzata e le ricerche di mercato.

Come ripreso da Corriere Comunicazioni, questa iniziativa prenderà forma in quattro fasi per una durata di sette mesi, tra candidature, scouting e selezione, sessioni di consulenze e masterclass, e infine “demo day” con la presentazione di dieci progetti innovativi promossi dal gruppo Sella.

Andrea Tessera, Chief Innovation Officer di Banca Sella, ha dichiarato: