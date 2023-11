IBL ControCorrente: il conto remunerato fino al 3,30%

IBL ControCorrente è un conto remunerato fino al 3,30% in base al saldo liquido giornaliero, con canone azzerabile o scontato in via promozionale. È disponibile in due piani e l’offerta è riservata a coloro che aprono il conto entro il 17 gennaio 2024.

Offre anche un deposito vincolato con interesse annuo lordo del 4% e diversi altri vantaggi che ora andremo a elencare.

Matura i tuoi risparmi con IBL ControCorrente

IBL ControCorrente è disponibile nei piani “Semplice” e “Straordinario”. Il primo ha un canone di 2€ al mese, azzerabile in via promozionale accreditando uno stipendio o una pensione di almeno 800€, oppure avere una giacenza superiore a 5000€ e un vincolo attivo, 2 prelievi gratuiti al mese in europa e 1 bonifico SEPA gratis al mese. Il secondo piano ha un canone di 8€, scontabile di 2€ nelle modalità appena descritte, con il vantaggio di poter emettere bonifici SEPA online gratuiti, mentre i prelievi gratuiti passano a 5 al mese. Oltre questo limite, i prelievi avranno una commissione di 0,95€.

A entrambi è possibile abbinare una carta di debito, di credito e anche una prepagata per gli acquisti. La carta di credito è disponibile nelle opzioni “Classic” o “Prestige”. La prima permette un pagamento flessibile, con addebito il 15 del mese successivo, oltre a un’assicurazione multirischi sugli acquisti. La seconda offre tutti i vantaggi della “Classic”, ma include anche Premium Experience, che fornisce vantaggi esclusivi ai titolari e l’accesso a oltre 1200 salotti VIP aeroportuali. La prepagata è ricaricabile comodamente dal conto.

Tutte le carte di IBL ControCorrente possono essere controllate dall’home banking per quanto riguarda i limiti giornalieri di spesa e prelievo agli ATM, nonché sospenderle temporaneamente in caso inutilizzo o per motivi di sicurezza. Forniscono notifiche istantanee per ogni transazione effettuata o ricevuta e ogni movimento viene verificato con SecureCode. Permettono anche di pagare tramite contactless o con i portafogli digitali di Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Il conto deposito consente infine di maturare i propri risparmi con un tasso di rendimento massimo del 4%, scegliendo tra periodi di vincolo di 6, 12, 18, 24 e 36 mesi su somme fino a 1000000€.

