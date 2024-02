Il CEO di Ripple (XRP) apre all'idea di un ETF spot su XRP

Dopo un’attesa decennale, a gennaio la SEC ha approvato gli ETF su Bitcoin, suscitando un’ondata di entusiasmo nel panorama delle criptovalute e nella scena finanziaria più ampia. Il settore può ora sognare altri ETF, con Ethereum prossimo all’approvazione – ottimisticamente.

In una recente intervista a Bloomberg, il CEO di Ripple (XRP) Brad Garlinghouse ritiene che in futuro ci saranno altri ETF sulle criptovalute per diversificare il rischio dagli ETF sui Bitcoin spot. Nonostante ciò, ha sottolineato un’avvertenza: il momento del lancio è difficile da stabilire. Quando gli è stato chiesto se Ripple è aperta a un ETF su XRP, ha risposto: “Saremmo certamente lieti”.

Considerato che il mercato delle criptovalute è in crescita, spinto dall’entusiasmo per l’airdrop di Starknet appena concluso e per l’imminente airdrop di Wormhole, gli investitori sono alla ricerca di altcoin promettenti. Chainlink (LINK), una delle migliori criptovalute, e InQubeta (QUBE), una criptovaluta emergente con un certo potenziale, sono destinate a guidare il prossimo mercato, fatto che le rende le migliori criptovalute da acquistare ora.

InQubeta (QUBE): in procinto di un’adozione massiccia e di una crescita esplosiva

InQubeta (QUBE) ha recentemente raggiunto un’impresa incredibile: il traguardo dei 10 milioni di dollari di raccolta fondi. Questo la pone davanti alla maggior parte delle nuove ICO, preparandosi a esplodere dopo il lancio: la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Un token costa solo 0,0224 $ nella settima fase dell’ICO e gli analisti prevedono un’impennata di 80x dopo il lancio. Il suo enorme potenziale di rialzo può essere legato al fatto che si tratta di una criptovaluta emergente e alla sua novità come altcoin AI, che la rende una prevendita consigliata.

Posizionata all’intersezione tra AI e blockchain, mira a risolvere i problemi critici del fiorente settore dell’AI, in particolare la raccolta di fondi. Per questo motivo, costruendo la prima piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta per le startup di AI, sembra pronta per un’adozione massiccia.

Ripple (XRP): presto vedremo un ETF spot su XRP?

Ripple (XRP) è un nome popolare nello spazio delle criptovalute. La sua lunga battaglia legale con la SEC statunitense – dal 2020 – la pone sotto i riflettori, anche se non per le giuste ragioni. Questo si è rivelato un ostacolo al suo successo nel mercato delle criptovalute: uno dei token più insoddisfacenti tra i migliori altcoin.

In un recente sviluppo, che ha suscitato un certo scalpore, Brad Garlinghouse, il CEO di Ripple, ritiene che ci saranno altri ETF sulle criptovalute ed è aperto ad accogliere un ETF spot su XRP. Nel corso di un’intervista con Bloomberg, Garlinghouse ha espresso il suo parere riguardo agli ETF sulle criptovalute, affermando l’inevitabile lancio di altri fondi per diversificare il rischio dagli ETF spot su Bitcoin. Nonostante ciò, ha sottolineato che è difficile prevedere il momento del loro lancio.

Quando gli è stata chiesta la possibilità di un ETF su XRP e se Ripple lo sosterrebbe, ha risposto: “Certamente lo accoglieremo”. Nel frattempo, le possibilità di un’approvazione dell’ETF su XRP da parte della SEC sono scarse, considerando che l’azienda fintech è ancora coinvolta in una causa con l’ente regolatore. Questa opinione è condivisa anche dagli analisti e dai principali operatori del settore.

Chainlink (LINK): potrebbe guidare il prossimo mercato rialzista

Chainlink (LINK) gioca un ruolo fondamentale nello spazio blockchain. Per questo motivo, il suo avventuroso movimento di prezzo di quest’anno non è una sorpresa. Preparandosi a creare un altro picco annuale, LINK è uno degli altcoin da tenere d’occhio.

Per quanto riguarda la sua proposta di valore, si tratta di uno strato di astrazione della blockchain che consente di creare smart contract universalmente connessi. Attraverso la sua rete di oracoli, Chainlink permette alle blockchain di interagire con feed di dati esterni. Data la riduzione del divario tra le criptovalute e il settore tradizionale, LINK giocherà un ruolo fondamentale, rendendola una buona criptovaluta da acquistare.

Secondo gli analisti, Chainlink sarà in prima linea nel prossimo rialzo del mercato. Si tratta quindi di un’ondata rialzista da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se si vogliono ottenere guadagni da capogiro. Mentre corre verso un nuovo massimo storico (ATH), dall’inglese all-time high, si tratta di un token su cui scommettere.

Conclusione

Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, è ottimista riguardo all’ETF spot su XRP, tra gli altri ETF di criptovalute, ma afferma che è difficile stabilire il momento del lancio. Nel frattempo, Chainlink e InQubeta sono due promettenti altcoin da tenere d’occhio, destinati a guidare la prossima corsa al rialzo. Puoi diventare un primo possessore di QUBE cliccando sul link qui sotto.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.