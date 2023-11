Il conto aziendale Tot rende tutto più semplice. Aprilo ora!

Se volete rendere più semplice e snella la gestione delle finanze aziendali, allora aprire un conto corrente Tot è sicuramente l’occasione migliore per farlo, grazie ai suoi strumenti specificatamente pensati per lo scopo. È abbinato a una carta di credito VISA Business e fornisce un IBAN totalmente Italiano per tutte le operazioni bancarie, come bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa. Le funzionalità integrate consentono di gestire fatture, avere una panoramica completa delle entrate, delle uscite e tanto altro con pochi click.

Tot: il conto che velocizza la gestione amministrativa

Il conto Tot si apre in pochi minuti online e, con un solo canone, fornisce un conto con cui è possibile inviare bonifici SEPA online fino a 250.000€ d’importo, nonché gestire pagamenti SDD per finanziamenti e utenze, pagamenti per i modelli F24, Entratel e Fisconline per deleghe I24 al commercialista, pagamenti pagoPA e RiBa.

La carta di credito VISA Business permette di effettuare acquisti online e presso i negozi fisici con il massimo della sicurezza. Oltre ai pagamenti contactless, è compatibile anche con i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, oltre a essere utilizzabile con i servizi Amazon Pay, PayPal e Klarna. Trattandosi di una carta che va uso del circuito VISA, è accettata ovunque e consente di prenotare comodamente alberghi e hotel quando siete fuori.

È protetta da tre livelli di sicurezza: quando effettuate la transazione, questa viene verificata inserendo il PIN virtuale, quindi confermata con un codice OTP via SMS. Alla fine dell’operazione riceverete un SMS di riepilogo.

Tot consente ovviamente di controllare la carta tramite l’area privata, permettendovi di impostare limiti giornalieri di prelievo e acquisto o sospendere temporaneamente la carta quando non viene usata. Le assicurazioni incluse vi proteggono anche da furto di denaro contante e dei beni acquistati.

Verrete rimborsati anche in caso di infortuni e di piccoli imprevisti di viaggio. A ciò si aggiunge un indennizzo previsto per transazioni e addebiti non autorizzati, o frodi.

Indipendentemente dai sistemi di fatturazione elettronica che utilizzate, Tot vi aiuterà con la gestione contabile grazie all’utilizzo di un sistema unico che mette insieme in modo molto chiaro i dati.

