Il Conto Corrente che azzera le spese e combatte l'inflazione è di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è, in questo momento, una delle migliori proposte del mercato bancario italiano: si tratta di un conto corrente a zero spese che garantisce ai nuovi clienti la possibilità i beneficiare di un tasso di interesse del 4% per depositi a 6 mesi, semplicemente impostando l’accredito dello stipendio.

Grazie alla proposta dell’istituto milanese, quindi, è possibile eliminare tutte le spese del conto corrente e, nello stesso tempo, incrementare il valore della propria liquidità, combattendo l’effetto negativo dell’inflazione sui risparmi custoditi in sicurezza nel conto. Si tratta di una combinazione vincente che rende SelfyConto di Banca Mediolanum, in questo momento, il miglior conto corrente su cui puntare.

Per richiedere SelfyConto è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum. La richiesta può essere completata anche tramite SPID. Per tutti i dettagli è possibile accedere al link qui di seguito:

Conto corrente a zero spese e con interessi al 4%: ecco la proposta di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum si può accedere a:

un conto corrente con canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerato a tempo indeterminato per gli Under 30 mentre può essere azzerato dagli Over 30 che attivando un prestito o un prodotto assicurato o possono contare su di un patrimonio gestito da almeno 15.000 euro

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerato a tempo indeterminato per gli Under 30 mentre può essere azzerato dagli Over 30 che attivando un prestito o un prodotto assicurato o possono contare su di un patrimonio gestito da almeno 15.000 euro una carta di debito gratuita per pagamenti e prelievi senza commissioni

per pagamenti e prelievi senza commissioni una carta di credito da richiedere in modo facoltativo al costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

da richiedere in modo facoltativo al costo di e con plafond di 1.500 euro bonifici gratis

interessi al 4% sui depositi a 6 mesi semplicemente impostando l’accredito dello stipendio

sui depositi a semplicemente impostando l’accredito dello stipendio una serie di servizi aggiuntivi (SelfyCredit Instant, prodotti assicurativi, Trading Online etc.)

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è, quindi, possibile accedere ad un’offerta completa per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente senza spese e con tanti vantaggi inclusi. Per richiedere il conto è disponibile il link qui di sotto.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online che può essere completata anche tramite SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.