Il conto deposito più conveniente è Illimity: tassi fino al 4%

La nuova promozione di Illimity sbaraglia la concorrenza: è tra le banche più convenienti, che ti permette di ottenere fino al 4% sul conto deposito personalizzabile, con soluzioni da 6 a 60 mesi. E c’è di più: il tasso è garantito ogni anno per 5 anni. Tutto ciò che dovrai fare è aprire un conto Illimity a canone zero entro il 28 novembre e ottenere, al tempo stesso, tutti i vantaggi di un conto smart, evoluto e personale.

Conto Illimity: cosa offre?

Con Illimity ottieni un conto deposito personalizzabile con soluzioni da 6 a 60 mesi e tassi promozionali fino al 4% garantiti ogni anno per 5 anni. Puoi attivare il tuo deposito in pochi secondi e senza spese direttamente dal tuo smartphone e puoi personalizzarlo scegliendo importo, durata e tipologia di linea. Attiva tutti i depositi che vuoi e tieni al sicuro i tuoi risparmi, poiché Illimity aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ricevi gli interessi ogni anno sui depositi da 24 a 60 mesi e non svincolabili.

C’è, poi, il conto corrente Illimity: evoluto e personale, che permette una gestione intelligente delle tue finanze. Un conto a canone zero con carta di debito internazionale inclusa, con cui puoi effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’applicazione, versare contanti direttamente nei supermercati convenzionati e aderire a “Progetti di Spesa” con cui mettere da parte senza stress piccole somme di denaro.

Ogni cosa è completamente gestibile da app. E non solo per quanto riguarda Illimity: puoi visualizzare anche tutte le altre banche, se sei titolare di più di un conto, ed effettuare bonifici dai tuoi conti direttamente dall’app Illimity Bank.

C’è ancora tempo per aderire alla promozione: ti basta aprire un conto Illimity a questo link entro il 28 novembre per ottenere uno tra i tassi più convenienti del settore.

