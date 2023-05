Il conto di Mediolanum conviene ancora di più: 100€ di Buono Amazon in regalo

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c’è ora la possibilità di puntare sull’offerta di Banca Mediolanum. L’istituto mette a disposizione un conto online completo e a zero spese. In più, per tutti i nuovi clienti, c’è un regalo di benvenuto davvero da non perdere: completando l’apertura del conto, infatti, si riceverà un Buono Amazon da 100 euro.

Per ottenere il bonus è sufficiente rispettare uno dei due requisiti richiesti dalla promozione: impostare l’accredito dello stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di acquisti con carta di debito entro 3 mesi dal completamento dell’apertura del conto corrente. Per richiedere la promozione è sufficiente collegarsi al sito di Banca Mediolanum e seguire la procedura.

Conto corrente di Banca Mediolanum: con 100 euro di Buono Amazon in regalo conviene davvero

SelfyConto di Banca Mediolanum mette a disposizione un’offerta davvero completa. Si tratta, infatti, di un conto online con canone azzerato per il primo anno. Terminato il periodo promozionale, il conto avrà un canone di 3,75 euro al mese che potrà essere azzerato rispettando alcune condizioni (attivando un prodotto assicurativo o un prestito oppure in caso di risparmio gestito superiore a 15.000 euro). In più, per tutti i clienti Under 30 è previsto un azzeramento automatico del canone.

Il conto corrente include una carta di debito da utilizzare per prelievi gratis in area Euro. In più, tutte le operazioni bancarie, come i bonifici SEPA, sono gratis se effettuate tramite Home Banking. I clienti di Banca Mediolanum possono richiedere anche la carta di credito con plafond di 1.500 euro e costo di appena 1 euro al mese.

A completare i vantaggi del conto c’è la promozione che garantisce un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Questa promozione è accessibile a tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto tramite il link qui di sotto. Basta completare l’accredito dello stipendio oppure effettuare acquisti per almeno 1000 euro con carta di debito nei primi 3 mesi dall’apertura per ottenere il bonus.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum si segue una semplice procedura online. L’autenticazione può avvenire direttamente tramite SPID permettendo di completare l’iter che porta all’apertura del conto in tempi rapidi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.