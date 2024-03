Il valore del Bitcoin non si ferma e raggiunge un nuovo record: cosa fare adesso?

Continua la corsa del Bitcoin che nella mattinata di oggi ha toccato un nuovo record storico ed è ora stabile su una valutazione di oltre 66 mila euro. Tutto ruota intorno al prossimo halving, l’evento quadriennale che porta a un dimezzamento delle ricompense per il mining e che nelle occasioni precedenti (2012, 2016 e 2020) ha dato il via a una fortissima crescita per la criptovalute.

Il mercato finanziario crede, quindi, a una nuova impennata per il valore del Bitcoin nel corso dei mesi seguenti il prossimo halving, in arrivo ad aprile. Di conseguenza, in queste settimane, la valutazione della critpvaluta è in costante crescita, con molti investitori che stanno accumulando Bitcoin nella speranza di poter sfruttare un forte incremento del suo valore (alcune ipotesi, tutte da verificare, anticipano il superamento di quota 100.000 euro).

Il valore del Bitcoin non si ferma più: dove arriverà?

La crescita del valore del Bitcoin è iniziata nei mesi scorsi. Come detto in precedenza, è il prossimo halving a guidare questo trend che, per il momento, non dà segnali di rallentamento. Si tratta, in ogni caso, di una fase di attesa visto che si stima che un’impennata del valore della criptovaluta dovrebbe arrivare solo nei mesi successivi l’halving, come avvenuto nel 2012, nel 2016 e nel 2020. Le ipotesi sui margini di crescita del Bitcoin sono diversi ma, al momento, non ci sono ancora informazioni concrete. Sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

