Il vantaggio di un conto online con Viabuy

I conti correnti online presentano una serie di vantaggi, in quanto possono essere attivati direttamente sul sito web anziché essere aperti presso uno sportello, come nel caso dei conti tradizionali offerti dalle principali banche.

L’online banking offre ai clienti la più ampia gamma di opzioni, a partire dai conti correnti senza spese. Molte banche offrono oggi ai nuovi clienti la possibilità di aprire direttamente online un conto corrente senza recarsi in filiale, affidandosi al 100% ai servizi telematici.

Il numero di cittadini italiani che possiedono un conto corrente bancario online è in costante aumento, soprattutto tra i giovani.

Si tratta di un’opportunità molto redditizia, poiché molti di questi tipi di conto offrono tanti vantaggi e servizi a costo zero. Uno dei migliori il conto online con Viabuy.

Conti correnti online con Viabuy: convenienza e sicurezza

I conti correnti online, come abbiamo visto, sono molto convenienti. Viabuy offre conto online con IBAN personale e Prepaid Mastercard.

Aprendo ora il conto online, si riceverà la Viabuy Mastercard entro pochi giorni.

Per aprire un conto bastano soltanto 8 minuti. Non verrà verificata la solvibilità o il reddito dimostrabile. Inoltre la verifica avviene online in modo facile e veloce.

Si otterrà un conto IBAN personale, da gestire tramite app su smartphone, oltre alla carta prepagata Mastercard.

La ricarica può essere fatta velocemente con bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e molte altre opzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.