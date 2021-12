Illimity Bank: conto Smart a zero spese a vita

Avere un conto corrente a zero spese è il sogno di tutti ed oggi realizzabile grazie all'offerta di Illimity Bank. L'offerta in corso consente di aprire un conto Smart a zero spese, a vita!

Con Illimiy Bank, infatti, è possibile trovare un Conto corrente a zero spese a vita con carta di debito internazionale inclusa. Sarà altresì possibile avviare Progetti di Spesa per risparmiare senza stress, con un rendimento dello 0,5% annuo sulle somme accumulate.

Ed ancora, si otterrà un Conto deposito incluso a tassi vantaggiosi con linee svincolabili o non svincolabili.

Grazie alla funzione Illimity connect è possibile collegare tutte le tue banche, avere una vista aggregata e operare su tutti i tuoi conti dall’app illimity.

Illustriamo altre specifiche sull'offerta e come attivarla.

Illimiy Bank conto corrente: come funziona

E' possibile beneficiare di un conto evoluto e personale per una gestione intelligente delle proprie finanze.

Un conto a zero spese sul quale è possibile effettuare ricariche telefoniche, nonché pagare:

bollettini postali

MAV/RAV

F24

il tutto comodamente dall’app. Oltre che versare contanti sul tuo conto illimity nei supermercati convenzionati più vicini a te.

Si otterrà una carta di debito internazionale gratuita. E, come anticipavamo nell'incipit, sarà possibile avviare Progetti di Spesa con cui mettere da parte senza stress piccole somme di denaro per i tuoi sogni, piccoli o grandi.

Il conto deposito incluso nel conto corrente a tassi vantaggiosi con linee svincolabili e non.

Illimiy connect cos'è

Con la funzionalità illimity connect è possibile visualizzare tutti i propri conti in una unica app ed effettuare bonifici da tutti i tuoi conti accedendo direttamente dall’app illimity bank.

Si avrà così una visione completa delle tue finanze. In modo semplicissimo e gratuito.

Con il servizio Paga con le tue banche di illimity connect, si beneficerà pure di un Canone mensile di 1€ per i clienti Smart. Mentre è gratis se si fa l’upgrade a Plus.

Il tutto avviene in modo sicuro e secondo gli standard europei della PSD2 (Payment Services Directive 2). Non vengono memorizzate le credenziali di accesso alle altre banche dell'utente e i dati sono trattati nel rispetto della privacy.

Conto Illimity: le carte