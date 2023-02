Illimity, conto a canone zero e 3% sui risparmi: approfitta ora

Non c’è momento migliore di questo per aprire un conto corrente. Perché? Per proteggere il tuo denaro dall’inflazione facendolo crescere. Illimity, ad esempio, ti offre il 3% sui risparmi a 12 mesi.

Stiamo parlando di un conto deposito, ossia una forma di investimento tra le più sicure sul mercato poiché protetta fino a 100.000 euro del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Oltre al tasso di rendimento ultra conveniente, Illimity ti propone un conto corrente a canone zero a cui, ovviamente, si lega il conto deposito, anch’esso a zero spese.

Ma c’è di più: oltre al tasso di cui sopra, se decidi di lasciare in deposito i tuoi risparmi fino a 6 mesi, hai un rendimento pari al 3,80%.

Per aderire, devi entrare nella pagina ufficiale dell’offerta e aprire il Conto Corrente Illimity.

3% sui risparmi e canone zero con Illimity Bank

Illimity Bank ti propone realmente qualcosa che è conveniente sotto tutti i punti di vista. Il pacchetto è infatti variegato e comprende:

un conto corrente a canone zero con inclusa una carta di debito priva di costi e che ti consente di inviare e prelevare denaro;

il 3% sui risparmi fino a 12 mesi se li depositi sul conto;

se li depositi sul conto; il 3,8% se vincoli una somma di denaro a 60 mesi ;

; il 2,75% sempre per lo stesso periodo ma senza vincoli.

Non ci sono costi nascosti in questa proposta, le spese sono azzerate e puoi accedere a tutti i servizi principali che un conto corrente offre.

Se investi, ad esempio, sul conto deposito di Illimity 20.000 euro, riceverai 404 euro di interessi maturati calcolati su 12 mesi, che diventerebbero 2.610 euro se opti per il deposito a 60 mesi.

Come detto in precedenza, l’apertura del conto avviene direttamente online a questo link. Devi soltanto seguire la procedura guidata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.