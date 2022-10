Illimity: Conto Deposito con interessi fino al 4%

Illimity è il conto deposito a zero spese che ti permette di avere interessi fino al 4% sulle somme vincolate. Le soluzioni partono dai 6 ai 60 mesi e a seconda delle tue esigenze puoi scegliere per tassi svincolabili o non svincolabili.

Illimity: il conto deposito che ti dà di più

Illimity è un istituto bancario nato da qualche anno che offre delle soluzioni davvero molto interessanti e tutte gratuite. Oltre al conto deposito è possibile scegliere il comune conto corrente a canone zero con Carta di Debito Mastercard, la possibilità di mandare bonifici senza commissioni in tutta Italia ed Europa e di prelevare fino ad un massimo di 3 volte al mese i propri contanti in qualsiasi ATM. Da qualche mese, inoltre, è possibile anche versare il proprio denaro nei supermercati convenzionati.

Inclusa nell’applicazione, troviamo anche la funzione Illimity Connect che mette insieme tutte le tue banche in maniera ordinata e semplice e ti permette anche di effettuare bonifici da tutti i tuoi conti senza dover aprire più app contemporaneamente.

Oltre a questo, Illimity ti include anche il pagamento di ricariche telefoniche, bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente da app e senza alcun costo aggiuntivo. Anche scegliendo il Conto Corrente, la banca ti offre anche il conto deposito con le stesse condizioni che abbiamo descritto sopra.

Come aprire il conto?

Per richiedere il conto corrente deposito di Illimity è davvero un gioco da ragazzi e non comporta alcuna spesa. Basterà infatti seguire le indicazioni che vedete sull’app oppure sul sito della banca ed inserire i dati richiesti.

La promozione sul conto deposito a tassi promozionali è disponibile fino al 28 Novembre 2022.

