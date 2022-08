illimity fa crescere i tuoi risparmi: il conto deposito definitivo

Come ottenere una rendita dai propri risparmi attraverso un conto deposito? Tra le soluzioni più competitive del momento troviamo sicuramente l’offerta di illimity.

Fino al 29 settembre illimity Bank offre infatti dei tassi promozionali a 2,75% sui conti deposito vincolati da 24 a 60 mesi.

Il conto deposito fa parte dei prodotti gratuiti compresi nell’offerta del conto illimity: un conto corrente 100% online, disponibile anche con un piano Smart a zero spese.

Attivabile attraverso una semplice procedura, il conto illimity permette di gestire al meglio i propri soldi in qualsiasi momento, direttamente da web o tramite app.

Il conto deposito

I conti deposito di illimity si possono attivare in pochi minuti anche da smartphone, basterà scegliere linea di deposito più adatta alle proporie esigenze e si potranno creare un numero illimitato di depositi, definendone importi e durata.

L’attivazione del conto deposito con illimity non comporta nessuna spesa iniziale o periodica e permette di mantentere i tuoi soldi al sicuro grazie all’adesione di illimity al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le linee di deposito – vincolabili e svincolabili – offrono un interesse lordo che raggiunge il 2,75%.

Gli altri vantaggi di illimity

I vantaggi di illimity non sono limitati al conto deposito, questa banca digitale offre infatti numerose funzionalità e servizi che rendono la sua offerta tra le più interessati del momento.

Il conto corrente include molti servizi utili di money management come illimity connect per collegare tutte le tue banche – così da avere una vista aggregata e operare su tutti i tuoi conti – e strumenti di analisi che permettono di visualizzare i movimenti suddivisi in diverse categorie. Si potrà anche tenere sotto controllo il proprio budget impostando i limiti di spesa mensili sul totale delle tue spese e per ciascuna categoria.

Il conto include inoltre una carta di debito internazionale e permette di sottoscrivere assicurazioni, richiedere prestiti o creare piani di accumulo per rispramiare grazie a Progetti di Spesa gratuiti con un rendimento dello 0,50% senza vincoli.

illimitybank.com è una banca digitale del gruppo illimity, fondato nel 2018 e guidato da Corrado Passera con l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato.

Per conoscere tutti i servizi e aprire un conto con illimity Bank clicca qui.

