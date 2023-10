Illimity: il conto con imposta di bollo gratis e interesse del 2,50%

Aprite ora il conto corrente Premium di Illimity per ottenere una remunerazione del 2,50% fino al 31/12/2024 insieme a tanti altri vantaggi, come una carta di credito completamente gratuita e un conto deposito che garantisce un interesse massimo del 5,75%, oltre all’imposta di bollo completamente pagata dalla banca fino a 34,20€ annui.

Ma scopriamo il prodotto nei suoi dettagli.

Illimity: i vantaggi del conto corrente Premium

Il conto corrente Premium di Illimity permette di avere una remunerazione del 2,50% annua lorda, fino al 31/12/2024. L’imposta di bollo è inoltre a carico della banca, fino a 34,20€ annui e sono incluse diverse funzionalità gratuite, come bonifici SEPA e istantanei e una carta di credito a canone zero su richiesta. In alternativa, il conto è fornito con una carta di debito, anch’essa gratuita, con prelievi senza commissioni sopra i 100€.

A ciò si aggiunge un’assistenza telefonica prioritaria, rispetto gli altri utenti con altri servizi, per qualsiasi tipo di evenienza, insieme alla possibilità di prendere un appuntamento direttamente dall’area privata, avere una panoramica delle spese attraverso statistiche dedicate, notifiche e avvisi personalizzati e la possibilità di connettere conti correnti di altre banche, grazie al supporto per la banca multicanale.

Il conto corrente Premium Illimity può anche essere accompagnato da un conto deposito per i propri risparmi, che garantisce un tasso di interesse massimo del 5,75% per le somme vincolate per un minimo di 36 mesi. Questo può tuttavia essere personalizzato a seconda delle proprie esigenze, scegliendo tra 7 opzioni vincolate o non svincolate di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Scegliendo una delle opzioni svincolate, gli interessi massimi scendono al 5% se si sceglie un deposito di 36, 48 e 60 mesi.

Il conto deposito di Illimity è attivabile direttamente dall’area privata, anche per chi è già cliente della banca. È possibile farlo in pochissimi passaggi, che permettono rapidamente di scegliere anche l’importo da versare, la durata e la tipologia che preferite. Se invece siete dei nuovi clienti, potete richiedere l’apertura del conto corrente attraverso il tasto posto qui sotto, per attivare in seguito il conto deposito.

Scegliete ora il conto corrente Premium per beneficiare di tutti i vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.