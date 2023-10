Illimity: il conto deposito che offre un tasso massimo del 5,75%

Cercate il massimo del rendimento? Allora dovreste sicuramente considerare il conto deposito offerto da Illimity, che garantisce un interesse di maturazione massimo del 5,75% sui piani non svincolabili, tutelando al tempo stesso le somme grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il conto deposito offre diverse opzioni per quanto riguarda tasso di maturazione e durata, mettendo a disposizione anche piani svincolabili, con un buon grado di flessibilità per i clienti.

Conto deposito Illimity: tutti i dettagli sui piani

Il conto deposito offerto da Illimity offre 7 opzioni per quanto riguarda il tempo di deposito delle somme, tra 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, sia per la linea non vincolabile che quella svincolabile. La prima, permette di avere interessi rispettivi del 1,50%, 3,50%, 3,75%, 4,50%, con un tasso di rendimento massimo del 5,75% per quanto riguarda le ultime tre opzioni. La linea svincolabile offre invece tassi dell’1%, 2,50%, 2,75%, 3,50% e 5%.

Siete liberi di scegliere il piano a voi più conveniente per i vostri fondi. Potete anche farvi un’idea di quanto possono crescere i vostri risparmi in base al piano scelto e alla somma da depositare, tramite il pratico strumento presente nella pagina dedicata, in modo da facilitarvi la scelta.

Per aprire il conto deposito, recatevi nella pagina web dedicata e fate clic su “Apri conto Illimity”, inserendo la vostra mail e le informazioni personali richieste nei passaggi indicati. Una volta finalizzata la procedura e aperto il conto, potete versare le somme attraverso un bonifico all’IBAN associato.

Gli interessi verranno accreditati direttamente sulle cifre depositate a fine anno o a fine vincolo. Se avete scelto una linea svincolabile, potete svincolare una quantità parziale o totale della somma. Nel primo caso, gli interessi verranno ricalcolati sulle somme residue, mentre se decidete di svincolare in anticipo tutti i soldi, la banca non riconoscerà alcun interesse. Tutti i piani prevedono il pagamento dello 0,20% per l’imposta di bollo, a carico del cliente.

