Illimity: il conto deposito con tasso fino al 5,75%

Quale miglior opzione per far maturare i propri soldi? Se vi state facendo questa domanda sappiate che fra queste c’è il conto deposito offerto da Illimity. Un prodotto che permette di far crescere i propri risparmi con un tasso di interesse fino al 5,75% con il piano Premium. Ma scopriamo cosa offre nel dettaglio.

Illimity: cosa offre il conto deposito Premium

Il piano Premium per il conto deposito di Illimity consente di beneficiare di un tasso di interesse del 5,75% per i depositi non svincolabili di almeno 36 mesi. È tuttavia possibile scegliere tra diverse opzioni con differente durata e tasso di interesse, anche svincolabili. Fate voi la scelta in base alle vostre esigenze, simulandone il rendimento attraverso il pratico strumento presente nella pagina. Particolarmente utile prima di sottoscrivere il conto deposito.

Il piano premium offre la possibilità di scegliere tra 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi con rispettivi tassi di interesse del 1,50%, 3,50%, 3,75%, 4,50% e 5,75% per i restanti tre. Scegliendo invece un piano svincolabile, gli stessi periodi garantiscono maturazioni del 1%, 2,50%, 2,75%, 3,50% e 5% per i restanti periodi. I risparmi sono al sicuro grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Richiedere l’apertura del conto deposito Illimity è molto facile. La procedura può essere svolta interamente online, facendo clic su “Apri conto Illimity”. Fornite quindi i documenti richiesti per attivare il profilo e, dalla vostra area privata, scegliete il periodo con cui far maturare i vostri risparmi nel conto deposito, tra opzioni svincolabili e non. Gli interessi sulle somme verranno accreditati nel conto ogni anno o alla fine del vincolo, a seconda del piano scelto.

È possibile depositare un importo minimo di 1000€, arrivando a un massimo di 20.000.000€. Nel caso di piani svincolabili, le somme svincolate parzialmente impatteranno sugli interessi maturati, mentre svincolando l’intera somma la banca non riconoscerà alcun interesse.

Apri ora il conto deposito per beneficiare di tassi di interesse convenienti.

