Illimity: l'interesse è del 5,75% se scegli il piano Premium!

Richiedi ora l’apertura del conto deposito Illimity e ottieni il 5,75% sulle somme vincolate per 36, 48 e 60 mesi, sottoscrivendo il piano Premium. Il conto deposito garantisce il massimo della sicurezza, aderendo al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi. Offre inoltre la possibilità di personalizzare il periodo di vincolo, nonché scegliere anche dei piani svincolabili con differente tasso di interesse

Illimity: il conto deposito flessibile e conveniente

Illimity offre diverse opzioni con cui poter fare maturare le proprie somme. Scegliendo uno dei piani Premium non svincolabili da 36, 48 e 60 mesi, è possibile avere un tasso di interesse massimo del 5,75% annuo lordo (4,25% netto). La pagina dedicata offre anche un pratico strumento per simulare il rendimento: inserite la somma che avete intenzione di depositare, per avere un’idea della cifra che potrete maturare.

Il piano rende possibile scegliere per un totale di 7 opzioni per quanto riguarda il periodo di vincolo, tra cui 6, 12, 18 e 24 mesi, oltre quelli già citati. In alternativa è anche possibile scegliere opzioni svincolabili, con scelta analoga per quanto riguarda le mensilità, ma con un rendimento massimo del 5% lordo nelle opzioni da 36, 48 e 60 mesi. In caso di svincolo anticipato parziale, gli interessi verranno ricalcolati sulla base delle somme rimanenti, mentre richiedendo uno svincolo totale la banca non riconoscerà alcun interesse.

Entrambi i piani hanno un’imposta di bollo dello 0,20% annua a carico del cliente

Il conto deposito è facile da sottoscrivere. È possibile fare tutto online dalla pagina web, facendo clic sul tasto “Apri conto Illimity”. Inserite la vostra email e preparate i documenti di riconoscimento, scegliendo il piano per completare la procedura. Una volta terminata l’operazione, il conto deposito sarà già attivo e sarà da subito possibile depositare le somme. Gli interessi verranno accreditati direttamente sul conto ogni anno, o alla fine del vincolo. Per depositare, basterà effettuare un bonifico all’IBAN corrispondente al conto deposito. Chi è già cliente della banca, può attivare il conto direttamente dalla propria area privata.

L’offerta è riservata a coloro che non sono mai stati titolari del conto deposito.

