illimity offre il 4% sul tuo conto deposito, un'offerta da non perdere

Fino al 31 dicembre illimity offre tassi fino al 4,00% sui conti deposito. In più, se apri il conto entro il 28 novembre 2022, il conto illimity è a canone zero.

I conti deposito di illimity si possono attivare in pochi minuti anche da smartphone, basterà scegliere linea di deposito più adatta alle proprie esigenze e si potranno creare un numero illimitato di depositi, definendone importi e durata.

L’attivazione del conto deposito con illimity non comporta alcuna spesa iniziale o periodica e permette di mantenere i tuoi soldi al sicuro grazie all’adesione di illimity al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Puoi aprire due tipologie di depositi:

I depositi con somme non svincolabili, che non consento di svincolare le somme prima della scadenza, a fronte di un tasso di rendimento annuo più elevato.

I depositi con somme svincolabili, ti consentono invece di richiedere lo svincolo anticipato, anche parziale, delle somme depositate. In caso di svincolo anticipato di una linea svincolabile, non verranno corrisposti gli interessi maturati dall’inizio del vincolo, o dalla precedente capitalizzazione degli interessi (a seconda della durata della linea).

Non ci sono limiti al numero di linee che puoi aprire. L’importo minimo per linea è 1.000€, l’importo massimo è 20.000.000€.

Oltre al conto deposito

I vantaggi offerti da illimity non si fermano al conto deposito: il conto corrente di illimity permette di richiedere anche carta prepagata, carta di debito o di credito, e offre numerose altre funzionalità e servizi utili di money management.

Tra questi troviamo illimity connect per collegare tutte le tue banche (così da avere una vista aggregata e operare su tutti i tuoi conti) e strumenti di analisi per visualizzare i movimenti suddivisi in diverse categorie o impostare dei limiti di spesa.

Con illimity è anche possibile creare dei piani di accumulo per risparmiare grazie ai Progetti di Spesa che offrono un rendimento dello 0,50% senza vincoli e senza costi.

