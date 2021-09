Illimity: scopri il conto corrente online a ZERO SPESE!

Illimity è un conto corrente completamente gratuito e tutto online. Oggi vediamo tutte le sue caratteristiche e come aprirlo con pochi semplici click.

Il mondo delle banche Smart è in continua espansione ma non tutte le proposte sono davvero allettanti e spesso nascondono alcune insidie.

Non è questo il caso di Illimity, qui la trasparenza è di casa!

Illimity: conto corrente a 0 spese

Il conto in questione è gratis per un periodo di tempo indeterminato, questo significa che sarà senza costi anche per tutta la vostra permanenza con Illimity Bank.

Oltre al conto corrente è inclusa anche una feature molto interessante chiamata Progetti di Spesa. Questa chicca in pratica serve per risparmiare senza stress, infatti, le somme accumulate nell’anno avranno un rendimento dello 0,5%.

Inoltre, aprendo Illimity è incluso anche il conto deposito con linee sia svincolabili che non, il tutto con tassi davvero a vostro favore.

In più grazie alla funzione Illimity Connect sarà possibile aggiungere eventuali conti corrente o carte per avere tutto a portata di mano.

Aprendo Illimity, inoltre, troveremo inclusi anche bonifici gratuiti in area SEPA oltre alla possibilità di disporre pagamenti di MAV/RAV e bollettini, ricariche telefoniche. Inoltre, grazie ad un accordo bancario sono previsti ben 3 prelievi mensili gratis su qualsiasi ATM.

Con questo conto corrente è possibile versare contanti nei supermercati convenzionati senza commissioni.

Oltre al conto corrente troviamo anche una carta prepagata, una di debito ed una carta di credito disponibile a richiesta.

Per aprire il conto sarà necessario essere in una stanza luminosa per il riconoscimento video, possedere un documento di identità in originale ed una webcam o fotocamera attiva.

Dopodiché, bisognerà attendere la conferma dell’apertura del conto via mail e la successiva spedizione delle carte richieste. L’interfaccia che permette di aprire Illimity è davvero molto semplice ed intuitiva, adatta quindi anche ai meno avvezzi alla tecnologia.