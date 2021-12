Illimity: un conto smart per gestirli tutti

Avere un unico conto smart a zero spese per gestire tutti quelli che hai è quello che si propone di fare illimity bank con il conto illimity, che permette di gestire sia il tutto come unico conto, che di agganciare gli altri che si hanno a disposizione per tenere sempre sotto controllo le proprie finanze.

Avere più conti oggi permette di tenere sotto controllo spese, tasse e le proprie risorse, anche in ottica investimento, e diventa fondamentale avere più punti di appoggio per rendersi conto in modo concreto delle spese che si affrontano, specie ora con la transizione sempre più netta verso i pagamenti digitali.

Conto personale e di gestione

Avere ad esempio un conto per le spese personali, uno per i risparmi, uno per gli investimenti e uno per le tasse è solo una delle tecniche per avere pieno controllo del proprio denaro. Spesso infatti senza avere una categorizzazione delle spese ci si perde facilmente a spendere più del dovuto senza rendersene conto.

Specie con i pagamenti digitali dove non si ha percezione lato psicologico perché si usa la carta al posto di quantificare la spesa con banconote e monete.

Il conto illimity è completamente gratuito, e si propone come uno dei conti smart più completi. In più ha integrata la funzione di conto deposito con i progetti di spesa, dove è possibile inserire il proprio denaro mettendo da parte mese per mese ottenendo un tasso di rendimento dello 0,5%.

Il conto è completamente a zero spese e rimane con canone nullo a vita, per questo rappresenta una delle opzioni più valide in Italia per passare ad una banca smart con tutti i servizi collegati abbattendo di fatto le spese che invece si devono affrontare con delle banche tradizionali, destinate man mano ad evolvere o scomparire.