Impara 41 lingua a un prezzo da Black Friday con Mondly

Il “venerdì nero” delle offerte è finalmente arrivato. Tra i tanti che stanno lanciando le proprie promozioni esclusive c’è anche Mondly, che per quest’anno ha lanciato un’offerta davvero imperdibile: uno sconto del 96% per accedere senza limiti all’apprendimento di 41 lingue straniere. Al momento, si tratta di una delle migliori offerte del settore, perciò se sei interessato quest0 è il momento giusto per acquistare il piano premium.

Acquistando la versione completa di Mondly, potrai dimenticarti la preoccupazione di abbonamenti annuali o l’aumento di prezzi. Paghi una volta e ottieni l’accesso non solo a 41 lingue per sempre, ma anche a tutti gli aggiornamenti futuri. L’unica nota negativa – se così possiamo chiamarla – è che la prom0zione è a tempo limitato: perciò il nostro consiglio è di assicurarti il tuo accesso a vita prima che scada il tempo disponibile.

Impara le lingue al prezzo del Black Friday

Puoi considerare Mondly come un investimento a lungo termine: imparare le lingue apre numerose porte soprattutto in ambito lavorativo, oltre che arricchire culturalmente la persona. Se il tuo obiettivo è costruire competenze linguistiche pratiche per la vita di tutti i giorni, passare da livello zero a fluente velocemente o parlare la lingua dal primo giorno, Mondly può aiutarti a raggiungerlo.

Immergiti in oltre trecento lezioni distribuite in cinquanta argomenti ispirati al mondo reale, rilassati con lezioni giornaliere, sfida te stesso con i quiz settimanali e mensili messi a disposizione dall’app. Non a caso, Mondly è stata nominata “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple e può vantare oltre 100 milioni di download.

Mondly sfrutta un metodo che combina conversazione, riconoscimento vocale e lezioni di ridotte dimensioni che ti faranno diventare fluente più velocemente, più facilmente e in modo più smart rispetto alla concorrenza. Le lingue disponibili sono diverse: ci sono le più richieste come inglese, francese, tedesco o spagnolo, ma anche quelle meno diffuse come coreano o persiano. Inoltre. Mondly si adatta alle tue esigenze e ti permette di imparare seguendo lezioni nella tua lingua madre.

Incluso nel prezzo di soli 89,99 euro (una tantum) otterrai:

Lezioni giornaliere, quiz settimanali, sfide mensili

Accesso completo a 41 diversi corsi di lingua, per un totale di 1320 combinazioni linguistiche

Oltre 250 lezioni organizzate in argomenti pratici

36 costruttori di vocaboli

Impara la pronuncia con oltre 50 conversazioni tra madrelingua

Funzionalità grammaticali e tabelle di coniugazione

Accesso all’intera raccolta di oltre 2500 lezioni dal 2015 ad ora

108 test di avanzamento della lingua inglese con contenuti di Pearson

Oltre 300 lezioni specializzate con contenuti aziendali

Accesso gratuito a Mondly Kids per bambini

Accesso gratuito alle 13 lezioni di realtà aumentata in Mondly AR

Accedi alla promozione dedicata al Black Friday attraverso questo link, ma affrettati: scadrà tra pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.