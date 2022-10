Impara i fondamentali dei mercati finanziari con Banca Sella

Per chi vuole iniziare a fare trading in modo efficace, o per chi semplicemente desidera ampliare le proprie competenze, Banca Sella offre una serie di corsi di formazione online e webinar di approfondimento sui mercati.

I webinar sono tenuti da professionisti del settore e consentono di comprendere e approfondire le caratteristiche, i rischi e le opportunità di diversi strumenti finanziari attraverso spiegazioni dettagliate ed esempi pratici.

I prossimi appuntamenti gratuiti:

Il mondo dei derivati: algoritmi e opzioni – macchina vs uomini 12 ottobre 2022 – 18.30 – 19.30

I mercati finanziari sono condizionati da algoritmi e ordini condizionati. In questo webinar, usando esempi reali, verrà spiegata l’importanza primaria che rivestono i derivati circa il comportamento degli operatori che muovono il mercato. Questo ci servirà a comprendere come, dove e perché intervengono gli algoritmi che possono provocare veloci squeeze di prezzo.

La volatilità implicita e la volatilità storica – il Vix la chain delle opzioni 26 ottobre 2022 18.30 – 19.30

In questo webinar si tratterà la volatilità implicita e le implicazioni che ha sulla distribuzione dei rendimenti del sottostante.

Come sfruttare le opportunità di mercato: le Greche di secondo ordine 16 novembre 2022 18.30 – 19.30

In questo webinar verranno approfondite le Greche, si parlerà delle loro derivate analizzando con esempi operativi i rischi, ma soprattutto i vantaggi connessi alla loro conoscenza.

Lettura dei posizionamenti monetari e coerenza operativa 23 novembre 2022 18.30 – 19.30

Verrà introdotto il sistema proprietario di Banca Sella MC4 che mette in relazione prezzi, denaro, volumi e volatilità per leggere il mercato. Le analisi condotte da questo sistema consentono di descrivere la situazione contingente in modo oggettivo e valutare il posizionamento dei grandi operatori del mercato per agire di conseguenza.

Approccio operativo con l’obiettivo di sfatare le tante false promesse del mercato della formazione 14 dicembre 2022 18.30 – 19.30



Verranno affrontate varie strategie che vengono spesso proposte dal mondo della formazione finanziaria come sicure e prudenti, permettendo a chiunque, senza studio o preparazione alcuna e con pochi minuti a disposizione al giorno, di ottenere sempre e comunque alti rendimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.