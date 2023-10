In cerca di un buon tasso? ING Conto Arancio ti offre il 4%!

Se siete alla ricerca di un buon conto deposito con cui far maturare i vostri risparmi, ING Conto Arancio può sicuramente fare per voi, con il suo tasso di interesse del 4% annuo lordo, per 12 mesi, sui depositi fino a 100.000€.

Il conto deposito di ING è un prodotto presente sul mercato da ormai diverso tempo. È facile da aprire, con una procedura che avviene interamente online, e non ha costi extra o vincoli di alcun tipo. Scopriamolo nel dettaglio.

Conto Arancio: come avere il 4% di interessi per 12 mesi

Per beneficiare del tasso di interesse del 4% per 12 mesi, vi basterà chiedere l’apertura del conto, con un versamento, entro il 31 dicembre 2023. L’offerta è valida per le somme massime di 100.000€.

Il conto è facile da aprire. Potete farlo attraverso la pagina web dedicata, facendo clic su “Apri Conto Arancio” e inserendo i dati richiesti. Terminata l’operazione, il conto deposito verrà attivato e potrete versare la somma da far maturare facendo un bonifico all’IBAN associato, oppure spostando direttamente i soldi dal vostro conto corrente ING, se siete già clienti della banca.

Il conto deposito non ha alcun tipo di vincolo, vi permette infatti di togliere o mettere i risparmi quando volete, continuando a beneficiare degli interessi a fine anno, in base alle somme rimanenti. Non ci sono inoltre costi extra per quanto riguarda apertura, chiusura e rendiconto online.

Chi è già titolare di un conto corrente Arancio, può attivare il libretto direttamente dalla propria area privata. In alternativa, è naturalmente possibile richiedere l’apertura dal sito. Il conto deposito Arancio si può aprire anche contestualmente all’attivazione del conto corrente, che in questo caso deve però avere un singolo intestatario. Conto Corrente Arancio è un altro dei prodotti finanziari di ING che offre canone, bonifici e prelievi gratuiti per 12 mesi. Collegandolo direttamente al conto deposito potrete facilmente depositare o togliere somme direttamente dall’home banking.

