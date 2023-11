ING Conto Corrente Arancio: buono Amazon da 100€ se lo apri ora

ING Conto Corrente Arancio vi regala un buono Amazon da 100€ se aprite il conto corrente entro il 13 novembre e fate una spesa di almeno 500€ con la carta di debito entro il 31 gennaio del 2024. Il conto è al 100% digitale e si può richiedere interamente online, anche tramite lo SPID. Fa uso di tutti gli standard di sicurezza più recenti e ha un canone completamente gratuito.

IGN Conto Corrente Arancio: come ottenere il buono Amazon da 100€

Il buono vi sarà riconosciuto se, durante l’apertura di ING Conto Corrente Arancio, avete innanzitutto richiesto la carta di debito MasterCard, entro il 13 novembre 2023. Effettuate quindi una spesa di almeno 500€ entro gennaio 2024, per ottenere il buono Amazon. Chi ha già il Conto Corrente Arancio può anche richiedere la carta di debito, attraverso l’area privata, con pochi clic.

Conto Corrente Arancio permette di eseguire tutte le operazioni giornaliere online senza costi aggiuntivi. Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV ed F24 non avranno alcuna commissione. I prelievi hanno invece una commissione di 0,95€. Attivando il modulo Zero Vincoli è tuttavia possibile avere prelievi gratis in tutta europa, oltre a bonifici SEPA senza commissioni fino a 50.000€ e un modulo all’anno per l’emissione di assegni cartacei, con la differenza però di avere un canone annuale di 2€ al mese, che non si paga il primo anno.

Oltre al prelievo di contate in tutta europa, la carta di debito MasterCard associata a ING Conto Corrente Arancio permette di acquistare in tutta sicurezza sia online che presso i negozi, con notifiche in tempo reale su tutti i movimenti, PIN personalizzabile e limiti giornalieri per prelievi e spesa modificabili dall’area privata. È compatibile con i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay e permette di pagare anche in modalità contactless.

Per richiedere il conto, basta fare clic su “Apri Conto Corrente Arancio” nella pagina ufficiale, seguendo quindi tutti i passaggi indicati per l’inserimento dei dati personali richiesti. Aggiungete il modulo Zero Vincoli se volete, finalizzando l’attivazione con un bonifico sul conto per attivarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.