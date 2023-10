ING Conto Deposito: tasso del 4% per 12 mesi fino a 100.000€

Aprite il conto deposito Arancio ING entro il 31 dicembre 2023 per avere un tasso di maturazione sui vostri risparmi del 4% per 12 mesi, su cifre massime di 100.000€. Il conto deposito Arancio è facile da aprire e ha zero costi aggiuntivi. Non ha alcun tipo di vincolo ed è riservato a chi non è ne è mai stato titolare. Ecco cosa include nel dettaglio.

ING Conto Deposito Arancio: i dettagli

Aprire il conto deposito Arancio di ING è facile. È possibile farlo interamente online seguendo le istruzioni per completare la procedura. Una volta terminata, il conto deposito sarà già attivo. Decidete una somma da versare entro il 31 dicembre per beneficiare di un tasso di interesse del 4% per i primi 12 mesi, su cifre massime di 100.000€.

I soldi non sono vincolati, potete infatti inserire o prelevare risparmi quando volete, continuando a ricevere gli interessi alla fine dell’anno. Se la somma supera i 100.000€, il tasso di interesse scende all’1%, così come quando termina il periodo di maturazione dei 12 mesi. Gli interessi verranno accreditati direttamente sul conto deposito a fine anno o alla chiusura del conto.

Non ci sono spese extra per le operazioni ordinarie come versamenti, prelievi e rendiconto online. Il prodotto è interamente gratuito ed è possibile aprirlo o chiuderlo senza alcuna commissione di sorta.

Chi è già cliente ING, può richiedere il conto direttamente dalla propria area privata. In alternativa, sarà necessario richiedere l’apertura direttamente dalla pagina dedicata. È possibile farlo anche durante l’apertura del conto corrente Arancio con la stessa intentazione.

Presente in Italia da ormai 20 anni, ING è una banca con numerosi clienti sul territorio nazionale. Ha l’obiettivo di fornire dei prodotti semplici, pratici ma anche convenienti, fornendo tecnologie sempre all’avanguardia e costantemente sviluppate, come l’app fornita con tutti i prodotti finanziari, garantendo al tempo stesso il massimo della sicurezza.

