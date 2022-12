ING regala il 2,50% lordo (ma ancora per poco)

Se avevi intenzione di cambiare conto, perché insoddisfatto o poco conveniente, questo è il momento giusto per farlo. E magari – perché no – orientarti verso una soluzione interamente digitale, gestibile in qualsiasi momento attraverso una comoda applicazione da installare sullo smartphone. Un’ottima opzione è quella proposta da ING: parliamo di Conto Corrente Arancio, a tutti gli effetti un conto digital banking che offre diversi vantaggi esclusivi, come canone azzerato e prelievi gratis – tanto per citarne alcuni.

Ma non solo: tutti i nuovi clienti che diventeranno titolari di un Conto Corrente Arancio entro il 31 dicembre, potranno ottenere il 2,50% lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. Scopriamo quindi come aderire a questa ottima promozione.

Come ottenere il 2,50 lordo per 12 mesi?

I passaggi per ottenere il “regalo” di ING sono semplicissimi:

apri Conto Corrente Arancio (puoi farlo comodamente a questo link) entro il 31/12 e attivalo entro il 17/01; se non hai già un Conto Arancio, apri Conto Arancio e attivalo entro il 17/01; attiva Deposito Arancio a tasso speciale entro il 17/01; accredita lo stipendio o la pensione su Conto Corrente Arancio.

Per ottenere il tasso speciale, sia Conto Corrente Arancio che Conto Arancio devono avere la stessa intestazione. In caso di necessità potrai sempre svincolare le tue somme anche prima della scadenza: non ti saranno riconosciuti gli interessi, ma non avrai tempi di attesa. Ti basterà chiudere Deposito Arancio per ricevere subito il riaccredito dei tuoi risparmi su Conto Arancio.

Tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio

Come abbiamo anticipato, Conto Corrente Arancio è una soluzione al 100% digitale che può essere gestita in ogni suo aspetto direttamente dall’apposita applicazione per smartphone. Tra i vantaggi principali sottolineiamo il canone azzerato e la possibilità di inviare bonifici SEPA fino a 50 mila euro online senza costi aggiuntivi. Prelievi, bonifici SEPA via telefono e rilascio moduli di assegni sono invece a pagamento, a meno che il titolare decida di attivare il Modulo Zero Vincoli.

Con Modulo Zero Vincoli il canone è azzerato se scegli di accreditare lo stipendio, la pensione o comunque entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, il costo sarà soltanto di 2 euro al mese. Il Modulo assicura una serie di vantaggi: prelievi di contante in Italia e in Europa illimitati (con carta di debito), modulo assegni e bonifici SEPA fino a 50 mila euro gratis.

Tutti i titolari di Conto Corrente Arancio hanno diritto a una carta di debito Mastercard gratuita e una carta di credito Mastercard Gold a canone zero per un anno, ma solo se la attiverai entro il 31 dicembre. La promozione, quindi, è ormai agli sgoccioli e questa è l’ultima occasione prima del termine. I costi fissi mensili della carta possono essere azzerati, anche in questo caso, accreditando lo stipendio, pensione o entrate dall’importo minimo di 1000 euro e spendendo almeno 500 euro al mese.

Se vuoi ottenere il 2,50% lordo per 12 mesi sulle somme vincolate e un anno gratuito di Mastercard Gold, ricorda che hai tempo fino al 31 dicembre: apri un Conto Corrente Arancio a questo link e segui i passaggi indicati a schermo per ottenere tutti i vantaggi dell’home banking di ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.