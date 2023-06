ING ti regala un anno di canone e prelievi: apri il conto ora

Il conto corrente ING digitale, Conto Arancio, viene attualmente proposto con una speciale promozione che prevede un anno di canone e prelievi gratuiti, oltre che sui bonifici.

Inoltre, è possibile azzerare il canone in futuro se si sceglie di accreditare lo stipendio o la pensione.

Utilizzando la carta di debito associata, il titolare del conto può prelevare fondi senza incorrere in commissioni aggiuntive in Italia e in Europa. Andiamo a vedere di seguito gli altri dettagli del conto.

Conto Arancio ING, un anno di canone e prelievi gratuiti

La procedura di apertura del Conto Arancio ING è semplice. Per iniziare, devi visitare la pagina ufficiale e selezionare “Apri Conto Corrente Arancio”.

Successivamente, devi fornire tutti i documenti necessari. Inoltre hai la possibilità di attivare il modulo Zero Vincoli, che ti consente di avere un anno di canone e prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa, bonifici SEPA fino a 50.000 euro.

A ciò si aggiunge la possibilità di effettuare pagamenti con MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Ogni anno viene inoltre fornito un modulo di controllo.

Quando si tratta di effettuare acquisti, è possibile scegliere tra una varietà di opzioni di carte, tra cui una carta di debito, una carta di credito Gold o una Mastercard prepagata.

Indipendentemente dalla carta scelta, hai la flessibilità di personalizzare il tuo PIN, ricevere notifiche istantanee sulle transazioni e azzerare le commissioni.

La carta prepagata è unica in quanto ha un canone completamente gratuito, e può essere ricaricata velocemente attraverso l’app.

Inoltre, offre un sistema di allerta via SMS e la sicurezza aggiuntiva dell’autenticazione Face ID per gli acquisti.

Tutte queste carte sono dotate di tecnologia contactless e sono compatibili con portafogli digitali come GPay o Apple Pay.

L’apertura di un conto ING Conto Arancio offre la possibilità di collegare un conto deposito, che consente un rendimento del 3%.

Non ci sono costi per l’apertura, il mantenimento o la chiusura del conto e nessun addebito per i trasferimenti.

Il conto offre un reddito annuo lordo del 3% fino a 100,00 euro, senza restrizioni su depositi o prelievi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.