Iniziare a investire con IQ Option e il Conto Demo

Se sei appena entrato nel mondo del trading online, o stai pensando di cimentarti in questo mondo nell’immediato futuro questo articolo potrebbe fare al caso tuo.

Il mondo del trading può essere molto complicato e potrebbe spaventare in prima battuta, ma per ognuno di noi è possibile acquisire informazioni ed acquisire man mano sicurezza.

Sulla piattaforma Iq Option è possibile affacciarsi al mondo degli investimenti attraverso l’apertura di un conto demo, ovvero un conto che consente di fare investimenti su dei veri mercati attraverso però l’utilizzo di una valuta fittizia (10.000$). Questo è proprio lo strumento che cerca un principiante prima di attingere dal proprio portafoglio.

Su Iq Option è possibile iniziare a fare trading sulle criptovalute più popolari e protagoniste del momento.

Imparare a prevedere il movimento dei mercati è alla base, ma ricorda che anche i trader più esperti sbagliano e possono sbagliare. Anche se esistono vari metodi potrebbe essere utile far riferimento ad un indicatore molto conosciuto ed affidabile.

Uno tra gli indicatori più gettonati da tutti i trader è la media mobile. La media mobile è uno degli indicatori più visuali ed intuitivi perché consta di una sola linea. A primo impatto una semplice linea potrebbe non rappresentare un granché, ma se utilizzata correttamente è facile ricavare informazioni utili e preziose.

In cosa consiste la media mobile?

La media mobile è un indicatore di tendenza che viene applicato sul grafico, che fluttua sopra o sotto le candele. La linea serve ad affievolire il rumore del prezzo e quindi mostrarne una fluttuazione effettiva in modo tale da non essere distratti da fluttuazioni di prezzo prive di effetto significativo.

Grazie a questo strumento il trader può provare a prevedere l’andamento che potrebbe avere il prezzo. Se la media mobile sarà sotto al grafico a candele allora la tendenza sarà rialzista, al contrario sarà ribassista.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi