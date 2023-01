Carta Flowe, più la usi e più aiuti l'ambiente

Ci sono tanti modi per insegnare ai propri figli minorenni il rispetto dell’ambiente. Esiste, però, un modo particolare e finanziariamente istruttivo per farlo, ovvero tramite una carta e un conto.

Stiamo parlando del conto Flowe per minorenni, che insegna ai figli a gestire autonomamente il denaro sotto il controllo vigile dei genitori, i quali manterranno il controllo sulle spese e potranno ricaricare il conto.

Il rispetto dell’ambiente con Flowe: come?

Flowe è una fintech che ha molto a cuore le tematiche ambientali. Per farlo, mette a disposizione un conto sia per gli adulti che per i più giovani dalle spiccate caratteristiche.

Nello specifico, stiamo parlando di una carta prepagata che insegna il rispetto dell’ambiente anche ai minorenni.

Flowe, infatti, ha come mission lo sviluppo attivo della consapevolezza socio-ambientale, e lo fa limitando al massimo l’impatto sull’ambiente. Per questo motivo, la carta fisica viene prodotta in legno.

Per sottoscrivere il conto basta accedere QUI e cliccare su Prepagata in alto, sostenendo in questo modo un progetto che mira al rimboschimento in Nicaragua.

Come funziona il conto per minorenni

Grazie alla carta/conto Flowe, che è una carta di debito con IBAN del circuito MasterCard, i minorenni potranno accedervi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite l’app.

I genitori potranno versare denaro sulla carta in qualsiasi momento, magari la paghetta settimanale oppure i soldi per una gita o una vacanza.

Il conto può essere aperto a favore dei figli che hanno un’età compresa tra i 12 e i 17 anni, ovviamente previo consenso firmato da un genitore, che potrà monitorare tutte le spese e i movimenti del conto.

Inoltre, tramite la carta si possono effettuare, sia in Italia che all’estero, acquisti online e nei negozi fisici, ma anche prelevare presso gli sportelli ATM in Italia e in Europa gratuitamente.

