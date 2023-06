Paramount+ in campo con l'Inter per la finale di Champions

Mancano ormai solo una manciata di giorni all’appuntamento di sabato 10 giugno che vedrà l’Inter in campo per la partita più importante dell’anno: la finale di Champions League contro il Manchester City. Sul petto dei nerazzurri ci sarà il logo di Paramount Plus, scelto dalla società milanese per quest’ultimo scorcio di stagione e già visto nella sfida con il Torino che ha chiuso la Serie A.

L’Inter giocherà la finale di Champions con Paramount+

Nella sfida di Istanbul, la squadra di Inzaghi proverà a scrivere una nuova pagina della propria storia, facendo i conti con una delle formazioni più forti e più informa del calcio europeo e mondiale, gli Sky Blues di Pep Guardiola che in semifinale si sono sbarazzati facilmente del Real Madrid e che non costituiscono certo un ostacolo facile da superare.

Nel comunicato stampa ricevuto in redazione, l’accordo è definito come una storica partnership tra due brand che puntano sempre più a raggiungere un mercato globale .

Ricordiamo che Paramount+ ha fatto il suo debutto in Italia meno di un anno fa. Nel suo catalogo in streaming sono in arrivo contenuti esclusivi come le serie Yellowjackets e The Family Stallone. La piattaforma fa parte del pacchetto Sky a 19,90 euro che include anche Sky TV e Netflix e che alla sottoscrizione permette di ottenere un buono regalo da spendere su Amazon dal valore di 50 euro.

