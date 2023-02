Inter-Milan: statistiche e previsioni sul derby

Big match per la giornata 21 di Serie A, Inter-Milan. È il terzo incrocio dell’anno tra le due milanesi, dopo la sfida dell’andata e la finale di Supercoppa: diamo uno sguardo a statistiche e previsioni per un riepilogo di come si sono concluse le gare precedenti e per provare a capire come potrebbe andare a finire questa volta.

-1 a Inter-Milan: le statistiche e le previsioni

Le squadre al servizio dei mister Inzaghi e Allegri scenderanno in campo in una cornice da tutto esaurito: oltre 75.000 i tifosi che si sono dati appuntamento a San Siro, per un derby in cui ci si giocherà ben più dei canonici tre punti in palio.

Nelle due precedenti stracittadine di questa stagione, una vittoria a testa: per il Milan in campionato (3-2), per l’Inter a Riad (3-0). In classifica i nerazzurri sono al secondo posto con 40 punti. I rossoneri, invece, al quinto con 38 punti, gli stessi di Lazio e Atalanta che li precedono.

Quelli che sono tecnicamente i padroni di casa arrivano alla sfida forti della qualificazione per la semifinale di Coppa Italia maturata in settimana, competizione da cui invece gli avversari sono già fuori da tempo. Non è il solo grattacapo per gli ospiti, considerando le ultime quattro gare di campionato senza vittoria (due pareggi e due sconfitte) e i nomi importanti ancora fermi in infermeria.

Occhio però al calendario. Si gioca alle 20:45 del 5 febbraio. È la stessa data che, lo scorso anno, ha visto Giroud mettere a segno una doppietta contro i cugini e indirizzare la corsa scudetto.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Inzaghi e Pioli (per la settima volta contro, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte a testa) dovrebbero mandare in campo dal primo minuto, al fischio d’inizio dell’arbitro Massa. Non ci sono stati innesti nella parentesi del calciomercato invernale.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautar, Dzeko.

Milan (4-3-3): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.

Per quanto riguarda invece i pronostici, le quote dei bookmaker danno maggiori probabilità di vittoria ai nerazzurri: mediamente al 48%. I motivi sono quelli già descritti: migliore momento di forma e storico dei risultati raccolti nel recente passato. Il pareggio è stimato al 27%, un possibile vittoria dei rossoneri al 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.