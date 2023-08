Interessi al 3,5% e fino a 200€ di Buoni Amazon con il conto di Crédit Agricole

Aprire un nuovo conto corrente diventa ancora più conveniente grazie alla proposta di Crédit Agricole. Scegliendo il Conto Online dell’istituto, infatti, è possibile beneficiare del canone zero e della carta di debito Visa oltre alla possibilità di accedere a un Conto Deposito da 12 mesi con interessi al 3,5% sul capitale depositato.

In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole ci sono fino a 200 euro di Buoni Amazon in regalo. La banca offre, infatti, 50 euro di “welcome bonus” oltre a 50 euro attivando il Conto Deposito e fino a 100 euro utilizzando la carta di debito nel corso dei primi 60 giorni successivi all’emissione.

Per aprire il conto corrente di Crédit Agricole è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Conto online di Crédit Agricole: canone zero, interessi al 3,5% e fino a 200 euro di Buoni Amazon

La promozione lanciata da Crédit Agricole è da cogliere al volo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è ora disponibile il Conto Online Crédit Agricole che include:

canone zero

carta di debito Visa con canone azzerato per due anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis da ATM Crédit Agricole; per il primo anno, i prelievi sono gratis anche presso gli altri ATM in Italia; la carta è compatibile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

con canone azzerato per due anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis da ATM Crédit Agricole; per il primo anno, i prelievi sono gratis anche presso gli altri ATM in Italia; la carta è compatibile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici online gratis

possibilità di accedere al Conto Deposito con un tasso di interesse annuo lordo di 3,5% per un investimento di 12 mesi; ogni 10.000 euro investiti, in questo modo, si ricevono 239 euro di interessi netti

C’è poi la promozione che consente di ottenere fino a 200 euro di Buoni Amazon:

50 euro come welcome bonus

50 euro aprendo il Conto Deposito

fino a 100 euro utilizzando la carta di debito: 25 euro con una spesa di 250 euro, 50 euro con una spesa di almeno 500 euro, 100 euro con una spesa di 1.000 euro nei primi 60 giorni dall’apertura

Da notare che è possibile ottenere 5 euro di Buono Amazon extra per ogni amico invitato che apre il conto Crédit Agricole.

Per accedere alla promozione è possibile raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.