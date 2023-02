Interessi al 4% contro l'inflazione con il conto online di Banca Mediolanum

Per contrastare l’effetto dell’inflazione sui propri risparmi, senza rischi legati ad un investimento poco sicuro, è necessario sfruttare un conto che garantisca interessi elevati. Al momento, la soluzione più vantaggiosa sul mercato arriva da Banca Mediolanum che propone il conto online SelfyConto. Si tratta di un conto corrente molto vantaggioso che, come bonus aggiuntivo per tutti i nuovi clienti, mette a disposizione un tasso del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

La promozione viene attivata senza costi. Basta completare l’apertura del conto corrente di Banca Mediolanum e impostare l’accredito dello stipendio. Successivamente sarà possibile vincolare una certa somma su cui beneficiare del tasso di interesse promozionale in grado di garantire un notevole guadagno nel corso dei mesi successivi, senza alcun rischio. Per saperne di più e per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Interessi al 4% contro l’inflazione: ecco la proposta di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è uno dei conti più completi e interessanti del momento. Si tratta di un conto corrente a canone zero per un anno (e azzerabile successivamente rispetto al listino di 3,75 euro al mese). Il conto include la carta di debito per prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro. Da notare anche la possibilità di effettuare tutte le principali operazioni bancarie senza commissioni (bonifici, F23, F24, addebiti utenze etc.). C’è anche la possibilità di richiedere una carta di credito al costo di 1 euro al mese.

Ad impreziosire l’offerta di Banca Mediolanum c’è la promozione dedicata ai nuovi clienti che possono ottenere il 4% di tasso di interesse sulle somme vincolate a 6 mesi. La promozione si attiva in automatico, basta completare l’apertura del conto corrente e impostare l’accredito dello stipendio. Il conto corrente non ha costi e vincoli. Per completare l’apertura di SelfyConto è possibile fare riferimento al sito di Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.