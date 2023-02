Interessi al 4% e conto a zero spese: ultimi giorni per la promo di Mediolanum

Banca Mediolanum propone una delle offerte più vantaggiose del momento per il settore dei conti correnti: per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, infatti, c’è la possibilità di accedere ad interessi al 4%, sulle somme vincolate a 6 mesi, e di poter contare su di un conto corrente a zero spese e con tanti servizi accessori da aggiungere in base alle proprie esigenze. Il conto proposto da Banca Mediolanum può essere aperto in pochi click, tramite SPID. La promo, però, sta per scadere. C’è tempo fino al 28 febbraio per poter beneficiare dell’offerta. Per tutti i dettagli c’è il link qui di sotto.

Banca Mediolanum: interessi al 4% e conto a zero spese per i nuovi clienti

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle proposte più interessanti del momento. Si tratta di un conto corrente completo, gestibile interamente online e in grado di garantire tanti vantaggi ai clienti. Con l’offerta in corso è possibile beneficiare di:

un canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni (il canone è sempre azzerato per Under 30)

(invece di 3,75 euro al mese) e rispettando alcune condizioni (il canone è sempre azzerato per Under 30) una Carta di Debito da utilizzare per p agamenti e prelievi senza commissioni e con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

da utilizzare per p e con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay la possibilità di richiedere la Carta di Credito di Mediolanum con plafond di 1.500 euro e canone di 1 euro al mese

di Mediolanum con plafond di 1.500 euro e canone di 1 euro al mese tutti i servizi bancari (bonifici SEPA, F23, F24 etc.) disponibili senza commissioni

(bonifici SEPA, F23, F24 etc.) disponibili con l’accredito dello stipendio: interessi al 4% sulle somme vincolate a 6 mesi; in questo modo, ogni 10.000 euro depositati sarà possibile ottenere 138 euro di guadagno netto; con 100.000 euro (importo interamente coperto dal Fondo di Tutela dei Depositi) sarà possibile ottenere ben 1.380 euro dopo appena 6 mesi di investimento

La promozione lanciata da Banca Mediolanum termina il 28 febbraio. Ci sono ancora pochi giorni di tempo per poter richiedere l’apertura del conto (si può usare SPID per velocizzare la procedura) e beneficiare dell’ottima offerta in corso. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.