Interessi al 5,75%, prelievi, bonifici e carta di credito gratis con Conto illimity

Conto illimity offre interessi fino al 5,75%, nonché prelievi, bonifici e carta di credito gratis ai suoi clienti. Inoltre, garantisce un conto corrente remunerato al 2,50% fino al 31 dicembre 2024.

Con Conto illimity è possibile valorizzare al massimo i propri risparmi, con tassi fino al 5,75% sui depositi vincolati a 36, 48 e 60 mesi. Questa offerta è disponibile tramite la sua pagina dedicata fino al 30 novembre.

I vantaggi di Conto illimity

Uno dei vantaggi principali di Conto illimity è il conto deposito con tassi fino al 5,75% per linee non svincolabili da 36 a 60 mesi. Si tratta della soluzione ideale per gli utenti che intendono valorizzare al meglio i propri risparmi. Perché?

Ipotizziamo ad esempio di aprire una linea di deposito non svincolabile a 36 mesi e destinare un importo pari a 20.000€. A fine vincolo, l’importo totale corrisponderà a 22.553, per un totale di 2.553€ di interessi netti.

Scegliendo invece una linea di deposito svincolabile, a parità di importo e durata del vincolo si otterrebbero 2.220€ di interessi netti, in virtù del 5,00% lordo annuo. La stessa percentuale è prevista per i vincoli a 48 e 60 mesi.

Ecco una panoramica dell’offerta di Conto illimity sui depositi non svincolabili:

1,50% per un deposito non svincolabile a 6 mesi

3,50% per un deposito non svincolabile a 12 mesi

3,75% per un deposito non svincolabile a 18 mesi

4,50% per un deposito non svincolabile a 24 mesi

5,75% per un deposito non svincolabile a 36 mesi

5,75% per un deposito non svincolabile a 48 mesi

5,75% per un deposito non svincolabile a 60 mesi

Questi, invece, sono i tassi di interesse per i depositi svincolabili:

1,00% per un deposito svincolabile a 6 mesi

2,50% per un deposito svincolabile a 12 mesi

2,75% per un deposito svincolabile a 18 mesi

3,50% per un deposito svincolabile a 24 mesi

5,00% per un deposito svincolabile a 36 mesi

5,00% per un deposito svincolabile a 48 mesi

5,00% per un deposito svincolabile a 60 mesi

Oltre ai tassi fino al 5,75% sul conto deposito per somme vincolate entro il 30 novembre 2023, gli utenti che scelgono Conto illimity ottengono una remunerazione del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024 sulla giacenza sul conto corrente. Al termine, il conto verrà remunerato allo 0,50%.

Un ulteriore vantaggio è l’imposta di bollo sul conto corrente a carico della banca fino a 34,20€ all’anno. Per usufruire dell’offerta promozionale, è necessario presenta una richiesta di apertura del conto entro il 1° febbraio 2024.

Altri tre punti di forza da sottolineare sono:

carta di credito a canone gratuito

carta di debito gratuita, con prelievi gratis fino a 100€

bonifici istantanei gratis

I clienti beneficiano inoltre dell’assistenza telefonica prioritaria, con la possibilità di fissare un appuntamento tramite l’area privata.

Apri Conto illimity

I tassi di interesse fino al 5,75% sui depositi a 36 mesi, il conto corrente remunerato al 2,50% per un anno e la carta di credito gratuita sono tutti vantaggi connessi all’apertura di un Conto Premium. Puoi aprire un Conto Premium di illimity Bank su questa pagina.

Tutto quello che ti serve è un documento di identità, ai fini della registrazione di un nuovo account, una webcam o fotocamera per la verifica dell’identità e un luogo luminoso per completare il video riconoscimento. Inoltre, è richiesto l’inserimento del proprio indirizzo email per avviare l’iscrizione.

La promozione di Conto illimity termina il 30 novembre: non perdere l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi con i migliori tassi del mercato e ottenere una carta di credito a canone zero.

