Intesa con Thought Machine per la banca digitale

Il percorso evolutivo di Intesa Sanpaolo, finalizzato alla digitalizzazione del proprio modello operativo e della propria offerta, è cosa nota. Una prospettiva ribadita a fine anno con l’annuncio della chiusura di alcune filiali e con l’acquisizione di Mooney (in collaborazione con Enel X). L’ennesima conferma giunge oggi, sotto forma di una stretta di mano siglata con Thought Machine.

Fintech: Intesa Sanpaolo sceglie Thought Machine

Fondata nel 2014 da Paul Taylor (ex ingegnere Google) e con sede a Londra, la società opera nel territorio Fintech con un obiettivo ben preciso, come si legge sulle pagine del sito ufficiale, dove il focus è concentrato sul Cloud Native Core Banking: Molte banche hanno l’ambizione di offrire migliori tecnologie ai loro clienti, ma rimangono indietro a causa di piattaforme datate e vecchi sistemi, spendendo somme incredibili solo per andare avanti. I costi dei cambiamenti sono enormi, così come quello delle operazioni, a causa dell’incapacità di automatizzare i processi. La missione di Thought Machine è realizzare le fondamenta per una nuova era del banking .

Tra i clienti già acquisiti figurano JPMorgan Chase, Lunar, Lloyds Bank, ING e Arvest. Queste le parole di Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, che nel Piano di Impresa 2022-2025 reso noto a inizio febbraio ha annunciato la nascita di Isybank, una banca 100% digitale.

Il nostro Business Plan mira ad affrontare la sfida del Fintech. Ecco perché abbiamo deciso di creare una nuova banca interamente digitale, per servire i nostri clienti retail più giovani che preferiscono non utilizzare le filiali e che non necessitano degli stessi servizi in presenza a cui ricorrono i clienti dei nostri canali Exclusive, Affluent e Private. Questa nuova banca digitale evolverà il nostro business retail da incumbent a sfidante Fintech nel mercato di massa, con l’opzione di espansione a livello internazionale.

A supporto del business di Thought Machine, l’istituto italiano ha confermato un investimento da 40 milioni di sterline (circa 48 milioni di euro). Prosegue Messina.