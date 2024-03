Investi agevolmente con Wirex: apri adesso un account!

Wirex è una piattaforma che offre un conto per investimenti digitali, che abbina valute tradizionali e criptovalute, rendendole accessibili a tutti. È fornito con una carta conto con cui puoi effettuare acquisti e pagamenti sia in valute tradizionali che in criptovalute. Ma scopriamo dettagliatamente le sue caratteristiche.

Wirex: il conto che agevola gli investimenti

Wirex è un conto multivaluta che facilita molto gli investimenti e la gestione delle criptovalute. È disponibile in tre piani, di cui quello base è anche gratuito. Una volta aperto, consente di avere:

: supporta fino a 9 valute tradizionali (tra cui euro, yen, sterlina, dollaro USA e altre) e consente di depositare o scambiare queste valute a un tasso di conversione più conveniente rispetto ad altri servizi finanziari. Criptovalute : ti permette di detenere, comprare e spendere criptovalute, per convertire in tempo reale in soldi tradizionali per le spese quotidiane. L’elenco delle criptovalute include Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Aave (AAVE), Solana (SOL), Cardano (ADA), Ethereum (ETH) e il token Wirex (WTX).

: la carta fisica Wirex ti consente di pagare in cripto presso i negozi che accettano i circuiti Visa e Mastercard. Inoltre, puoi prelevare contanti gratuitamente dagli sportelli ATM di tutto il mondo fino a 400€ al mese. Cambio valuta senza commissioni : Wirex offre un cambio tra valute senza addebitare commissioni. Puoi risparmiare fino al 4% rispetto ad altri servizi finanziari.

: i titolari del conto possono guadagnare interessi sui depositi, sia per le valute tradizionali che per le criptovalute. Accesso a oltre 60 Criptovalute: oltre alle criptovalute principali, Wirex consente l’accesso istantaneo a oltre 60 criptovalute e stablecoin.

Con Wirex puoi avere una soluzione flessibile per chi vuole gestire valute tradizionali e criptovalute in un unico conto. Se cerchi una piattaforma che facilita e massimizza il guadagno sugli investimenti, questa è sicuramente un’opzione da considerare. Apri adesso un account e scopri tutti i vantaggi!