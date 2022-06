Investi Altroconsumo: gratis buono Amazon ai nuovi iscritti

Investire online può essere un ottimo modo per guadagnare, anche in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo. Per operare in questo settore è però necessario avere una certa conoscenza del settore e mantenersi sempre aggiornati sui nuovi trend.

C’è chi ha studiato anni e anni i mercati finanziari e chi si sta avvicinando solo ora al settore: a prescindere da ciò, mantenersi aggiornati è di vitale importanza per poter guadagnare cifre consistenti. In questo senso, quanto offerto da Investi di Altroconsumo può essere a dir poco di vitale importanza.

Stiamo parlando di una piattaforma capace di offrire, oltre a un portafoglio virtuale, anche una serie di news, articoli e contenuti indispensabili per chiunque intenda investire attraverso la rete.

A rendere ancora più interessante tutto ciò vi è un interessante regalo, ovvero un buono Amazon da 15 euro per i nuovi iscritti al servizio.

Con Investi Altroconsumo hai tutti gli strumenti per poter investire (e guadagnare) online

La piattaforma offre diversi strumenti molto utili per l’investitore. Il già citato portafoglio virtuale, permette di gestire in maniera accurata il proprio patrimonio, non solo riguardo investimenti e liquidità, ma tenendo anche conto dei beni immobili in possesso dell’utente.

Questo, attraverso degli appositi test, può ottenere indicazioni precise su quale strategia adottare per gestire al meglio la sua economia.

Non mancano poi i dati accurati riguardo lo stato del mercato attuale: si va dalle analisi ai grafici, fino agli approfondimenti riguardo la maggior parte di prodotti finanziari disponibili, spaziando dai derivati alla criptovalute.

Non solo: a rendere ancora più interessante Investi vi sono i 30 giorni di prova. Durante questo periodo è possibile consultare il sito e ottenere, a titolo gratuito, 4 numeri della rivista legata alla piattaforma.

Al termine della prova, Altroconsumo propone uno sconto del 50% per quanto concerne l’abbonamento annuale, con un prezzo di 12,82 euro al mese. Una volta effettuata la sottoscrizione, sarà infine possibile ottenere gratuitamente il buono Amazon da 15 euro.

