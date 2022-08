Investi in criptovalute solo su exchange affidabili, come Binance

L’investimento in criptovalute può essere veloce e mirato, oppure lento e prolungato nel tempo: dipende da ogni investitore.

Anche se investire in criptovalute, in apparenza, possa sembrare un gioco da ragazzi a confronto del trading giornaliero, in realtà non è così.

C’è dell’altro: la maggior parte degli investitori più giovani non mostrano soltanto interesse verso le monete meme popolari, come Dogecoin, ma guardano al trio Web 3, metaverso e criptovaluta come a qualcosa pieno di opportunità.

Il motivo più comune che spinge ad investire in criptovalute è la possibilità di speculare sul prezzo sperando che il valore dell’asset aumenti in futuro.

L’aggiunta dall’1% al 10% di crypto a un portafoglio su base speculativa è un modo molto comune per accedere a un asset volatile ma altamente redditizio e, contemporaneamente, proteggere il resto del denaro.

Chiunque creda nelle criptovalute, non soltanto deve affidarsi a un investimento speculativo e calcolato, ma anche alla migliore piattaforma di exchange, che in questo caso è Binance.

L’investimento in criptovalute con Binance

L’investimento in criptovalute, come qualsiasi investimento, può riservare delle amare sorprese. Quindi, è importante aprire un conto con una piattaforma di exchange affidabile come Binance.

Per farlo, bisogna iscriversi utilizzando un indirizzo email o un numero di telefono. Una volta completata la procedura, si possono depositare fondi.

Dopo aver aggiunto fondi all’account tramite i vari metodi di pagamento, bisogna completare la procedura di verifica dell’identità per proteggere sia il conto che le transazioni. Fatto questo, si può iniziare la compravendita di criptovalute.

Su Binance si possono comprare, scambiare e conservare oltre 600 criptovalute. Gli utenti attualmente registrati sulla piattaforma di exchange sono più di 90 milioni.

Binance possiede un’app sia per i dispositivi Android che iOS. Una volta scaricata e installata, sarà possibile fare trading di crypto comodamente da qualsiasi luogo.

Tutti i dati riguardanti le varie transazioni sono protetti dalla crittografia end-to-end, la quale garantisce l’accesso alle informazioni personali soltanto al titolare dell’account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.