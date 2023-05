Investi con Trade Republic: ottieni il 2% di interesse annuo

Con Trade Republic investire diventa semplice e interessante. Apri un conto gratuito oggi stesso e scopri tutti i vantaggi che questa piattaforma di risparmio. Pensa, ti assicuri il 2% di interesse annuo sulle tue somme non investite. In pratica, guadagni anche senza fare investimenti.

Quindi, con questa soluzione hai esattamente 3 vantaggi. Primo, investi in Azioni, ETF, Piani di Risparmio, Criptovalute o Derivati e in più ricevi interessi grazie alla promozione del 2% di interesse annuo sulla tua liquidità non investita. Secondo, non devi sostenere alcun costo d’ordine perché i Piani di Risparmio sono gratuiti così come le negoziazioni.

Terzo, Trade Republic è un istituto finanziario regolamentato in Germania da BaFin. Tutti i depositi sono garantiti fino a un massimo di 100.000 euro. Perciò questa piattaforma non solo offre funzionalità interessanti, ma anche sicurezza e serietà nella gestione dei tuoi risparmi.

Trade Republic: tutte le opzioni di investimento

Apri un conto su Trade Republic e scopri tutte le opzioni di investimento disponibili grazie a questo exchange di ultima generazione. Dai un’occhiata ai Piani di Risparmio Gratuiti. Ce ne sono più di 4.600. Questi servono per investire automaticamente e far crescere il tuo patrimonio a lungo termine.

Scegli tra oltre 10.100 Azioni ed ETF e inizia a investire anche a partire da solo 1 euro. Investi nei tuoi brand preferiti e scopri un mondo infinito di possibilità. Puoi anche investire in temi specifici come la sostenibilità, il metaverso e gli e-sport. Le opportunità non mancano di certo e sono in grado di soddisfare anche il trader più esigente e perfezionista.

Acquista tra 50 Criptovalute quelle che preferisci. Ci sono Bitcoin, Ethereum, Ripple e tantissime altre. Valuta anche la possibilità di scegliere i Derivati, partner premium della Société Générale. Insomma, con Trade Republic hai un mondo a tua disposizione. Investire è semplice, veloce e sicuro grazie alla sua app multidispositivo o all’esperienza web da browser.

