Investimenti immobiliari: le migliori strategie secondo Moneyfarm

In Italia il 73% della popolazione possiede almeno una casa di proprietà, il dato è tra i più alti al mondo.

Per gli italiani la casa ha un valore particolare, un po’ per motivi culturali, un po’ per la grande disponibilità di immobili a disposizione.

L’approfondimento pubblicato dal Centro Studi Moneyfarm, sottolinea come in realtà l’asset immobiliare, fatta eccezione per la prima casa, dovrebbe essere trattato come un qualsiasi altro asset finanziario, e valutata con parametri di tipo finanziario: cercando di non cadere vittima in alcuni bias molto comuni.

Ecco i 5 fattori che Moneyfarm suggerisce di tenere in considerazione se si sta considerando di acquistare un’abitazione.

Valutazione: Se guardiamo al valore reale (che considera l’effetto dell’inflazione) degli immobili negli ultimi 25 anni si nota come esso sia sceso mediamente del 15%. Il valore immobiliare è rimasto costante nelle grandi città come Roma e Milano ma è crollato in altre aree del Paese. Considera che l’ubicazione geografica dell’investimento è quindi fondamentale.

Tasse: Se si sta pensando di investire in case, o se si possiedono immobili inutilizzati va considerato il fattore fiscale. l'Imu infatti è stata abolita sulla gran parte delle prime case, ma non vale lo stesso per le seconde case. Ci sono po da aggiungere le tasse locali.

Affitto: Anche come conseguenza dell'elevato tasso di proprietà immobiliare, il mercato degli affitti in Italia non è reattivo, fatta eccezione per poche aree geografiche. Il tasso di morosità da parte degli inquilini è estremamente elevato e gli strumenti legali a disposizione dei proprietari sono limitati.

Liquidità: L'investimento immobiliare è per definizione poco liquido. Vendere la propria abitazione richiede tempo e i costi di intermediazione possono essere molto onerosi.

Diversificazione: Se si possiede già una prima casa si è probabilmente già esposti al rischio legato al settore immobiliare. In un'ottica di lungo periodo è opportuno diversificare i propri asset tra diverse asset class per evitare di essere troppo esposti in caso di crisi specifica del settore.

