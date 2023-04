Investimento sicuro e a zero spese: c'è il Conto Deposito di Banca Mediolanum

Accedere ad un investimento sicuro e senza rischi è possibile: scegliere un Conto Deposito, infatti, permette di sfruttare un rendimento elevato e la protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che garantisce i risparmiatori fino a 100 mila euro per cliente. Con un investimento fino a questa somma, quindi, il Conto Deposito è sicuro al 100%.

Qual è il Conto Deposito da scegliere in questo momento? Un’ottima opzione è rappresentata dalla proposta di Banca Mediolanum che mette a disposizione un tasso di interesse del 4% per depositi a 6 mesi a tutti i clienti che attivano il conto corrente SelfyConto, completamente a zero spese, e impostando l’accredito dello stipendio.

Si tratta di una soluzione ottima per realizzare un investimento sicuro e a zero spese che garantirà un guadagno immediato: ogni 10.000 euro investiti, infatti, si otterrà un guadagno netto di quasi 140 euro dopo appena 6 mesi fino ad un massimo di circa 2.000 euro investendo la cifra massima possibile (500.000 euro).

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Investimento sicuro e a zero spese: come accedere al Conto Deposito di Banca Mediolanum

Per sfruttare il deposito con interessi al 4% per 6 mesi proposto da Banca Mediolanum è sufficiente richiedere l’apertura di SelfyConto e impostare l’accredito dello stipendio. Il conto corrente proposto da Banca Mediolanum include:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro); il canone è azzerabile successivamente rispettando alcuni requisiti (basta richiedere un prestito o attivare un prodotto assicurativo oppure avere un patrimonio gestito da almeno 15.000 euro); il canone è sempre azzerato per Under 30

(invece di 3,75 euro); il canone è rispettando alcuni requisiti (basta richiedere un prestito o attivare un prodotto assicurativo oppure avere un patrimonio gestito da almeno 15.000 euro); il canone è sempre azzerato per Under 30 carta di debito inclusa con prelievi gratis

inclusa con bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro

L’offerta proposta da Banca Mediolanum è accessibile tramite il sito ufficiale, qui di seguito.

Per completare l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare l’autenticazione tramite SPID, in modo da velocizzare a procedura di sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.