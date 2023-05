Investire diventa più semplice: con Roboadvisor di Tinaba si fa tutto via App

Tinaba è sempre di più un punto di riferimento del mercato finanziario italiano, grazie ad un’offerta bancaria completa e conveniente che non trascura gli investimenti. Grazie all’App Tinaba, infatti, è possibile accedere al servizio di investimenti di Banca Profilo: il Roboadvisor.

Il servizio è facile da usare, completamente personalizzabile e in grado di adattarsi alle differenti esigenze dei risparmiatori. Con Roboadvisor di Tinaba, infatti, è possibile accedere a tante soluzioni per investire in sicurezza e in modo trasparente.

Per sfruttare il servizio è possibile aprire il Conto Tinaba, disponibile nella versione completamente gratuita Start oltre che nella variante Premium (da 3,99 euro al mese e diversi servizi aggiuntivi). Il conto include IBAN italiano, carta di pagamento Mastercard e una completa operatività online.

Roboadvisor di Tinaba: per investire basta un’app

Grazie a Roboadvisor, integrato nell’App Tinaba, accedere agli investimenti diventa più semplice. Anche per i piccoli risparmiatori, infatti, c’è ora la possibilità di far fruttare la propria liquidità con tante opzioni per incrementare il valore del denaro investito.

Il servizio di investimenti di Banca Profilo, infatti, permette di gestire in totale libertà le somme depositate (a partire da 2.000 euro) con la possibilità di:

investire gradualmente , con piccoli versamenti mensili che andranno ad incrementare progressivamente il capitale sul mercato;

, con piccoli versamenti mensili che andranno ad incrementare progressivamente il capitale sul mercato; cambiare profilo di investitore , adeguando il rischio e le modalità di investimento in base alle proprie esigenze e in qualsiasi momento;

, adeguando il rischio e le modalità di investimento in base alle proprie esigenze e in qualsiasi momento; congelare il rischio, attivando la modalità Parking per bloccare la volatilità del portafoglio.

Roboadvisor di Tinaba rappresenta, quindi, la porta d’accesso al mondo degli investimenti, soprattutto per i piccoli investitori e per chi si affaccia, per la prima volta, sui mercati. Oltre alla libertà e alla sicurezza di investimento, Tinaba garantisce anche trasparenza e convenienza, con commissioni chiare fin dall’inizio (da 0,4% a 1% in base al capitale totale investito) e il pieno controllo del capitale, sempre disponibile tramite l’App Tinaba.

Per accedere a Roboadvisor di Tinaba è sufficiente aprire il Conto Tinaba che, nella sua versione Start, garantisce una piena operatività online con un IBAN italiano, una carta Mastercard abbinata e una piattaforma di Home Banking accessibile tramite l’App Tinaba.

