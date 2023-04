Investire è semplice e automatico con Trade Republic

Grazie a Trade Republic investire diventa semplice, sicuro e automatico. Apri subito un conto e inizia a dar più valore ai tuoi risparmi. Questa è la piattaforma di risparmio più grande in Europa. Approfitta ora dei numerosi vantaggi per chi decide di attivare un account con questo exchange.

Questa soluzione è semplice perché la sua app multidispositivo è intuitiva e con la versione web puoi utilizzarla ovunque, anche senza bisogno dell’applicazione. Tutte le funzionalità sono chiare e a portata di mano. In tre semplici passaggi avvii già il tuo primo investimento, partendo anche solo da 1 euro:

scegli l’opzione su cui vuoi investire;

inserisci l’importo da investire;

stabilisci con che frequenza investire.

Abbiamo detto che è altresì sicura per investire perché Trade Republic è un istituto finanziario regolamentato in Germania da BaFin, l’organo di regolamentazione finanziaria equivalente a CONSOB. Inoltre, è anche disciplinata dalla Banca Centrale Tedesca. Perciò il tuo saldo è protetto fino a 100.000 euro.

Trade Republic: investire diventa automatico

Perché con Trade Republic investire diventa automatico? Prima di tutto perché una volta compresa la validità di questa piattaforma diventerà automatico fidarti e acquistare tutte le opzioni disponibili che vuoi. Inoltre, aprendo un conto gratuito, hai a disposizione oltre 4.600 piani di risparmio gratuiti.

Ma non è finita qui. Infatti, grazie a questa piattaforma, i tuoi interessi valgono di più. Tutta la liquidità non investita produce un interesse del 2% annuo che ti viene versato mensilmente. Perciò oltre a investire hai anche a disposizione una specie di conto deposito dove il denaro fermo non si svaluta, ma acquista valore.

Scegli tra 10.100 aziende ed ETF, acquista più di 50 criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e Ripple oltre anche a derivati partner premium Société Générale. Insomma, Trade Republic è la soluzione giusta per te che vuoi investire con un exchange semplice, sicuro e automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.