IPO: cosa sono e perché sono popolari tra gli investitori

IPO, dall’acronimo inglese Initial Pubblic Offering , è un’offerta pubblica iniziale di titoli azionari attraverso cui una società colloca parte dei titoli per la prima volta sul mercato.

Il merito di aver condotto la prima IPO moderna viene attribuita gli olandesi che offrirono al pubblico azioni della Compagnia olandese delle Indie orientali.

Da allora, le IPO sono state utilizzate come un modo per le aziende di raccogliere capitali da investitori attraverso l’emissione di partecipazioni pubbliche, conquistando i titoli dei giornali.

La negoziazione in borsa, permette alla società di ricevere un quantità significativa di capitale da investitori individuali e istituzionali, che potrà utilizzare per finanziare un’ulteriore crescita.

Vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi di un’ IPO per l’azienda c’è sicuramente la possibilità di raccogliere capitale e di ottenere una crescita dal punto di vista reputazionale e di credibilità.

La quotazione in borsa comporta però anche dei costi elevati, pressing sulle performance e l’obbligo di divulgare molte informazioni agli investitori. Per esempio, le aziende devono conformarsi alla rendicontazione finanziaria periodica che richiede un notevole impegno di risorse.

Investire in IPO

Le IPO tendono a raccogliere molta attenzione da parte dei media, alcune delle quali sono deliberatamente coltivate dalla società che diventa pubblica. In generale, le IPO sono popolari tra gli investitori perché tendono a produrre movimenti di prezzo volatili il giorno dell’IPO e poco dopo. Questo può occasionalmente produrre grandi guadagni, sebbene possa anche produrre grandi perdite.

Gli investimenti in IPO necessitano di un’attenta analisi e come tutti gli investimenti comportano dei rischi. È importante quindi per gli investitori giudicare ciascuna IPO in base al prospetto della società quotata in borsa, nonché alla propria situazione finanziaria e alla tolleranza al rischio.

Va inoltre considerato che in sede di IPO è più difficile valutare l’effettivo valore della società, la congruità del prezzo d’acquisto, l’effettivo andamento del business e la capacità e l’affidabilità del management.

